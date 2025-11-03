Crónica del descontento: un año de dolor y protestas ciudadanas por la dana resetean la política valenciana

Archivo - Manifestación en protesta por la gestión de la dana en el centro de Valencia, a 30 de noviembre de 2024. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana y muy especialmente la provincia de Valencia cierran este lunes, cuando el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión, un círculo simbólico en el que parte de la ciudadanía ha evidenciado frustración, descontento e, incluso, ira contra la gestión política de la fatídica barrancada que arrasó decenas de localidades y costó la vida a 229 personas.

De hecho, la tensísima escena vivida la semana pasada en el funeral de Estado, donde algunos familiares de víctimas increparon a Mazón con gritos como 'asesino', 'cobarde', 'malparit', 'rata' y 'vete a la jueza', ha acelerado una salida del jefe del Consell que las principales asociaciones de damnificados habían venido reclamando repetidamente.

"Esto es una primera batalla dentro de una guerra", pero la dimisión "llega más de 365 días tarde", recalcaba anoche la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29 de octubre, Rosa Álvarez, en una concentración ante las puertas del Palau de la Generalitat cuando ya se vislumbraba el desenlace. Esta portavoz, que perdió a su padre en la riada, considera que no hay que atribuirle a Mazón o al Partido Popular la dimisión, sino que se debe a la presión de las familias de las víctimas y la gente que les ha prestado apoyo.

Se da la circunstancia de que el 3 de noviembre de 2024, fecha de la que hoy se cumple exactamente un año, se produjeron los altercados en Paiporta (Valencia), la población donde más personas murieron el 29O. Allí, los Reyes Felipe VI y Letizia y la comitiva de autoridades que les acompañaba, de la que formaban parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Carlos Mazón, fueron recibidos con gritos e insultos y con lanzamiento de objetos y barro durante su recorrido. Más allá de ese episodio puntual, el malestar que se ha irradiado desde la zona cero de la dana al resto de la población se ha canalizado de forma pacífica.

Los miembros de la Familia Real han regresado en repetidas al territorio valenciano para apoyar a los afectados y han recibido el cariño de los ciudadanos. Un ejemplo fue el del 23 de diciembre, cuando en plenas fechas navideñas, los monarcas, acompañados de sus hijas, protagonizaron una visita sorpresa a poblaciones afectadas.

Menos frecuentes han sido los viajes del presidente Sánchez, quien en enero de 2025 participó en una reunión interministerial sobre la recuperación tras la dana y con alcaldes de municipios afectados y en mayo se reunió con las tres asociaciones mayoritarias de víctimas.

En todo caso, la vía para expresar la rabia por lo que se ha llegado a definir, por parte de las asociaciones convocantes, como "gestión homicida" han sido las masivas manifestaciones mensuales. La primera marcha tuvo lugar ya el 9 de noviembre de 2024, solo unos días después de la riada y con los pueblos anegados aún por el lodo.

Fue una marcha calificada de "histórica" que congregó a 130.000 personas, según la cifra facilitada por la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana-- y que acuñó un lema reiterado desde entonces en las protestas organizadas cada mes: 'Mazón dimissió'. La última manifestación de este ciclo, la decimosegunda, recorrió el centro de València el 25 de octubre y volvió a reunir a decenas de miles de asistentes con esta reivindicación.

Al enojo por la magnitud de los daños y el ritmo de la reconstrucción, siempre insuficiente ante una catástrofe de esta envergadura, se ha sumado el clima enrarecido de confrontación política, con continuos reproches entre las administraciones autonómica y central.

De hecho, en su declaración institucional para anunciar su dimisión, Mazón ha insistido en su censura al Gobierno --por sus "informaciones erróneas" el 29O y la "clamorosa falta de ayuda" después--, que ha personificado en la figura de Pedro Sánchez. Estas palabras han tenido una rápida respuesta del Gobierno que, por boca del Miteco, ha defendido el "rigor" con el que actuaron de la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar el 29O y ha recordado a Mazón que los autos de la jueza de la dana son "contundentes".

INSTRUCCIÓN JUDICIAL

Precisamente, otro elemento crucial en este convulso ejercicio está siendo la instrucción que lleva a cabo la magistrada de Catarroja que investiga la gestión de la dana, una causa en la que se encuentran imputados la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y el que fuera su 'número 2', Emilio Argüeso. La jueza, que ha puesto negro sobre blanco en varias ocasiones que la dirección del plan ante la emergencia recaía aquel día en la Generalitat, ha ofrecido también al presidente Mazón, que tiene la condición de aforado, que preste declaración, 'guante' que no ha recogido.

Y a instancias de la Audiencia de Valencia, hoy mismo ha declarado la periodista Maribel Vilaplana, quien aquella jornada mantuvo en El Ventorro una comida sobre la cual se han brindado distintas versiones no exentas de contradicciones.

La desafección acumulada explotó en el funeral de Estado del 29 de octubre de 2025, al que familiares de víctimas mortales habían pedido públicamente que no asistiera Carlos Mazón.

"Para nosotros es muy doloroso saber que 12 meses después la persona que fue el máximo responsable de la muerte de nuestros familiares va a estar allí", declaraba Rosa Álvarez, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, con la que Carlos Mazón no se ha reunido en este tiempo, como tampoco con los otros dos colectivos mayoritarios.

Ahora, el Palau de la Generalitat espera a un nuevo inquilino, aún por decidir, que deberá pilotar la reconstrucción de un territorio todavía muy herido por la furia del agua.

Sobre esta cuestión, Mazón, que durante este domingo mantuvo conversaciones con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado a la "responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir a un nuevo responsable.

En línea similar, Núñez Feijóo ha pedido hoy a Vox estar "a la altura" y "facilitar" la elección del nuevo presidente. La situación abre un proceso en el seno del PP de la Comunitat Valenciana con el próximo capítulo aún por escribir.