El CSIC asumirá íntegramente 900.000 euros del asesoramiento de gestión de lodos de la DANA en la provincia de Valencia

El Consell espera que "rectifique" ya que asegura que les envió una "factura" por importe de 320.000 euros para monitorizar vertidos

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) asegura que asumirá "íntegramente" los 900.000 euros del diseño de medidas para el estudio y gestión de lodos generados por la DANA que ha afectado a parte de la provincia de Valencia y, especialmente, a la comarca de l'Horta Sud.

La entidad ha negado, a través de un comunicado, facturar a la Generalitat Valenciana "ni a ninguna otra administración por las labores de asesoramiento que está prestando a los gestores de la emergencia derivada de la DANA, cuyo coste asume en su totalidad".

Así señala que también lo ha hecho en el apoyo científico-técnico que ofreció en el caso de la erupción del volcán de Tajogaite en la isla de La Palma en el año 2021, "en el caso de la DANA, y en cualquier otra actuación que haya prestado".

En esta línea, asegura que el CSIC ha asumido el coste del desplazamiento del buque oceanográfico Ramón Margalef a las costas de Valencia --valorado en más de 300.000 euros--, así como las labores de revisión de infraestructuras en municipios afectados por la riada, entre otras actuaciones desarrolladas en relación con la DANA.

Desde la Generalitat se ha criticado el envío, por parte de la entidad científica, de una "factura, una propuesta de investigación con un presupuesto total estimado de 320.000 euros que incluye, y cito literal, costes de material", según ha apuntado en rueda de prensa la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero.

Fuentes del CISC subrayan que lo enviado es un documento técnico con el coste que supone su intervención en este área y que paga de forma íntegra esta entidad.

Para Camarero, sin embargo, el CSIC, con su comunicado, no ha desmentido que les haya remitido una "factura", correspondiente a "una propuesta de investigación con un presupuesto", de hasta 320.000 euros, que incluye costes de materiales, mano de obra técnica, análisis fenotípicos y moleculares, así como gastos operativos asociados para la monitorización de los vertidos.

"Esperamos que, gracias a haber hecho público la salida a la luz de esta factura emitida para la monitorización de los vertidos rectifiquen y, desde luego, asuman este coste de estos 320.000 euros", ha dicho, y ha recalcado que "hace algunos días el Gobierno aprobó un presupuesto de 500 millones de euros dedicados a los lodos. Por lo tanto, todas estas facturas se pueden incluir en ese presupuesto".

"SENSIBILIDAD ESPECIAL"

Sobre todo, ha dicho, "espera" de la ministra Morant "como valenciana y, por lo tanto, como afectada, que tenga una sensibilidad especial con este tema y un compromiso especial y, por lo tanto, que pueda intermediar para que, lejos de cobrar esta factura, como se pretendió al principio, el Ministerio se haga cargo de los estudios de los lodos y de todo lo que sea necesario para esta urgente necesidad de retirar los lodos no solamente de los garajes, sino también de los colectores".

De igual modo, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha criticado, en unas declaraciones, que el Gobierno quiera "cobrar" a la Generalitat Valenciana el coste de analizar el impacto ambiental de la retirada de los lodos de las zonas afectadas por la riada y ha manifestado que se trata de unos "trabajos urgentes que no se pueden ver ralentizados exigiendo el pago de los trabajos".

"Es incomprensible que ahora haya que abonar 320.000 euros al CSIC, más impuestos, para comprobar si puede haber afección, lo que hay que hacer es actuar y poner en marcha soluciones lo antes posible", ha remarcado Mus, quien lamentaba que el Gobierno central "haya pasado del 'si quieren ayuda que la pidan, al si quieren ayuda que la paguen'".

INFORMES A LA "MAYOR BREVEDAD"

Desde la Generalitat se considera "vital" que se cuente a la "mayor brevedad" con los informes necesarios para depositar los lodos extraídos en diferentes puntos como el barranco del Poyo que desemboca en l'Albufera.

"No nos esperábamos que el CSIC incluyese un presupuesto en su informe para ayudarnos en esta importante tarea de análisis de los lodos que ha traído la riada", ha insistido Mus. Por ello, el conseller reclama al organismo dependiente Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que dirige Diana Morant, "que no condicionen los análisis al cobro y no ralentice este proceso".

"Estamos de acuerdo con que se haga esta investigación para poder coordinar el proceso con la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero no es momento de hablar de precio", ha lamentado el titular de Medio Ambiente.

Según Medio Ambiente, el presupuesto que traslada el CSIC "engloba un millar de muestras, 40 de sectores de la Rambla del Poyo y otros 40 de l'Albufera". También añade que, si se requiere mayor volumen de una muestra mensual por sector o análisis adicionales, el coste "puede incrementarse proporcionalmente".

Para el departamento que dirige Martínez Mus, "es preocupante que se ponga el foco en el pago, la prioridad tiene que ser atender la emergencia y sacar el lodo de las zonas afectadas" y ha cuestionado"que parezca que la ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez tenga un precio en estas circunstancias".