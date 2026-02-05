CSIF denuncia el impago de nóminas a personal contratado en comisarías para reforzar la tramitación de DNI por la dana

DNI - CSIF

VALÈNCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que una quincena de funcionarios interinos que desarrollan su labor en oficinas de tramitación de DNI y pasaporte en diferentes comisarías de la provincia de Valencia no ha percibido su nómina desde el pasado mes de diciembre.

CSIF ha explicado en un comunicado que este personal fue contratado como refuerzo de tramitación por la dana y renovado en diciembre. Lleva a cabo su trabajo en las oficinas de comisarías como las de calle Hospital o Abastos, en Valencia, o la de Xirivella.

El sindicato ha señalado que pese a desempeñar su labor no ha percibido sus nóminas de diciembre y de enero y ha apuntado que este problema no se ha solucionado a pesar de que les aseguraron que se las abonarían al iniciarse el mes de febrero, con lo que el retraso se ha ido agravando.

Ante esta situación, la central sindical ha instado al Ministerio del Interior a que pague "de inmediato" las nóminas de estos trabajadores y a que regularice la situación para que no vuelvan a producirse más retrasos en el abono de las retribuciones a estos empleados públicos.

El sindicato ha lamentado que este hecho se haya reproducido, ya que cuando fueron contratados en febrero de 2025 no percibieron sus emolumentos de los primeros meses hasta mayo.