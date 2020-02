Cuatro de cada diez parejas ya se conocen por redes y aplicaciones móviles, según Quirónsalud

Publicado 12/02/2020 12:34:33 CET

Cuatro de cada diez parejas se conocen a través de las redes sociales y aplicaciones móviles y su uso está llevando a la formación de nuevos tipos de parejas que, en principio, deberían ser "más estables" que las que se forman de la manera tradicional, según han apuntado los autores del 'Método De Francisco-Canet', José Ángel de Francisco y María Dolores Canet, especialistas en terapia de pareja de los Hospitales Quirónsalud Alicante, Murcia y Torrevieja en el marco de la celebración del día de los enamorados el viernes 14.

Según un comunicado del centro sanitario privado, los recursos de citas online permiten conocer personas que no están en los círculos sociales existentes, y su popularidad ha crecido de forma tal que, según diferentes investigaciones, son la segunda forma más común de encuentro de parejas heterosexuales y la más común para parejas homosexuales.

Ante ello, José Ángel de Francisco recomienda "prudencia" y constatación de la certeza de lo que cuenta cada perfil y "utilizar algo que siempre ha sido un clásico en la relación de pareja en sus inicios: un buen noviazgo con un buen conocimiento de ambos, para no sentirse engañados después".

Las nuevas tecnologías facilitan el encuentro virtual de la pareja pero también se está expuesto "en multitud de ocasiones a engaños" entrando en una relación con una persona que no era la que aparentaba en las redes.

"En nuestras consultas", ha explicado el especialista en terapia de parejas, "vemos desengaños que obligan a rupturas de pareja con consecuencias dolorosas. El origen se encuentra en la falta de proximidad real, la falta de contacto, e incluso la anulación de la atracción derivada de las feromonas, que no pueden entrar en juego a través de la pantalla, al menos hasta el primer encuentro no virtual. Estas feromonas juegan un papel esencial a la hora de comenzar una relación erótica".

Otro de los peligros del amor en la era de las redes sociales son el aumento de los celos por el descubrimiento de relaciones con terceros a través del móvil o el enganche que muchas personas tienen a las redes sociales y que, aunque permite mantener una relación mucho más cercana ésta es a su vez "más impersonal".

"Ahora se comparten más detalles con la pareja, pueden localizarse más fácilmente, tienen recuerdos juntos, pero a veces esto produce una saturación y una privación del espacio personal que precisa cada miembro de la pareja", advierte De Francisco.

El 70% de los pacientes que acuden las consultas por tener algún tipo de adicción a las redes sociales tienen entre 25 y 38 años y "muchos de ellos presentan un nivel de adicción tan dañino para la vida conyugal como podría ser el juego, las drogas o el alcohol", ha afirmado María Dolores Canet.

Como consejos para conseguir una feliz relación de pareja, los especialistas han recomendado elegir bien como "clave del éxito" a la hora de tener pareja; que él/ella sea lo primero; compartir el "poder" en la pareja es saber ceder a tiempo, la razón no debe ser exclusiva de uno; ser responsable y mantener un compromiso mediante la voluntad, construyendo el amor día a día; saber perdonar es necesario, no una, sino todas las veces que hagan falta; compartir las responsabilidades familiares y domésticas; aceptar a tu pareja tal como es y no intentar cambiarla como señal de respeto, tener detalles de cariño todos los días; y, fiarse completamente de la pareja y no espiar su móvil.