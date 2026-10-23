Cuatro detenidos por ocho robos de cable de cobre en parques eólicos de Castellón

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por ocho robos de cable de cobre en parques eólicos de Castellón - GUARDIA CIVIL CASTELLÓN

CASTELLÓ, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Vinaròs (Castellón) ha detenido en la localidad catalana de Reus a cuatro hombres, de entre 32 y 41 años, como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al robo de cable de cobre en parques eólicos de la provincia de Castellón.

En concreto, a tres de los arrestados se les atribuyeron ocho delitos de robo con fuerza cometidos entre junio y septiembre, que ocasionaron daños valorados en cerca de 420.000 euros, y al cuarto un delito de receptación.

En el marco del Plan nacional contra el robo de cobre, para prevenir toda actividad ilícita relacionada con el hurto y su comercialización, los guardias civiles iniciaron una investigación tras la denuncia presentada por representantes de una empresa del sector energético, después de detectar varias sustracciones de cableado de cobre en aerogeneradores de los parques eólicos situados en los términos municipales de Todolella y Vilafranca del Cid.

Los autores accedían a las turbinas tras forzar sus puertas y sustraían el cableado de cobre de las instalaciones. La sucesión de hechos y las similitudes observadas permitieron relacionar los distintos robos y avanzar en la identificación de sus presuntos responsables, explica la Benemérita en un comunicado.

En total, se sustrajeron 3.360 metros de cable de cobre, cuya extracción ocasionó importantes daños en las instalaciones afectadas. Durante las pesquisas, los investigadores localizaron en distintos puntos de la provincia restos de cableado y fundas abandonadas entre la vegetación, así como otros indicios que contribuyeron al esclarecimiento de los hechos.

Las gestiones practicadas permitieron seguir la pista del material sustraído hasta una empresa de gestión de residuos ubicada en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), donde presuntamente se habría introducido el cobre en el circuito comercial.

COLABORACIÓN DE LOS MOSSOS D'ESQUADRA

Con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, los agentes comprobaron que las operaciones de venta no contaban con la correspondiente documentación a nombre de los implicados.

Por estos hechos, se atribuyó también al responsable de dicha empresa un presunto delito de receptación, al considerar que habría recibido el material sustraído sin registrar debidamente las operaciones.