Cuatro detenidos por robos en domicilios en la zona afectada por la dana en Oliva

Estado de la localidad valenciana de Oliva por el paso de la dana Adam - CEDIDA A EUROPA PRESS

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido detenidas este lunes en Oliva (Valencia) por robos en domicilios afectados por la dana Adam.

Así lo confirman a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, que concretan que las cuatro detenciones se han producido durante este lunes por la tarde en Oliva.

Oliva es una de las localidades más afectadas por el temporal, que ha provocado tres personas fallecidas: dos en este municipio y otra este pasado domingo en Sagunt (Valencia).