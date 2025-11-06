Cuerpo cifra en 8.200 millones el dinero pagado por el Gobierno en la reconstrucción y en 4.000 el del Consorcio

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios en el Ayuntamiento de Sedaví - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha cifrado en 8.200 millones de euros el dinero del Gobierno que "ha llegado ya a Valencia" para la reconstrucción tras la dana, un año después de la catástrofe, lo que supone "más o menos el 10,3% del PIB de la provincia".

Además, ha destacado que el Consorcio de Compensación de Seguros ha gestionado "más del 98%" de las 250.000 solicitudes recibidas tras la dana y "ha desembolsado ya indemnizaciones por en torno a 4.000 millones de euros".

Así lo ha trasladado a los periodistas este jueves durante una visita a Sedaví y Massanassa, dos municipios afectados por la dana, donde se reúne con asociaciones empresariales y visita comercios y pymes junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y los alcaldes Josep Cabanes (Sedaví) y Paco Comes (Massanassa).

Preguntado por si es necesario agilizar la llegada de ayudas del Gobierno para la reconstrucción, Cuerpo ha destacado que siguen "avanzando" en el relanzamiento de toda afectada y ha pedido tener en cuenta la "dimensión" del dinero destinado por el Estado y el "efecto positivo" que, según ha indicado, reconocen entidades como BBVA.

En el caso de Sedaví y Massanassa, ha resaltado que ya han llegado en torno a 10.000 indemnizaciones del Consorcio en cada municipio, lo que supone "básicamente una solicitud por habitante".

"Seguimos avanzando. Como dijimos desde el principio, el Gobierno se mantiene al lado de los valencianos para apoyarles en esta reconstrucción y en el relanzamiento de sus vidas y de sus economías", ha manifestado.

Cuerpo ha puesto como ejemplo que es la décima visita que realiza a la zona afectada desde la dana, así como que este jueves también está la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Y seguiremos viniendo", ha garantizado.

"MÁXIMA" VOLUNTAD DE COLABORACIÓN CON LA GENERALITAT

Respecto a la petición realizada por el nuevo vicepresidente en funciones y conseller para la Recuperación, Vicente Martínez Mus, de una reunión con la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ha reiterado que la voluntad de colaboración y coordinación del Ejecutivo central es "máxima", como a su juicio demuestra la presencia "constante" de ministros en Valencia.

Ahora bien, el titular de Economía ha explicado que desconoce si ya hay una fecha fijada para esa reunión, que anunció Mus tras su nombramiento en sustitución del exvicepresidente Francisco José Gan Pampols en el primer pleno del Consell en funciones tras la dimisión de Carlos Mazón como 'president'.