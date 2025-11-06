Cuerpo cree que la dimisión de Mazón supone reconocer su "fracaso" y abre una "nueva etapa" en la que pide elecciones

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, acompañado por el alcalde de Sedaví, José Cabanes, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a 6 de noviembre de 2025, en Sedaví - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sostenido que la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, supone reconocer "el fracaso de un proyecto" y abre "una nueva etapa" en la Comunitat Valenciana, en la que ve necesario que se convoquen elecciones autonómicas.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en una visita en Sedaví (Valencia), localidad afectada por la dana, sobre la situación política y judicial de Mazón.

Cuerpo, que forma parte del ala socialista del Gobierno, ha señalado que la dimisión de Mazón supone reconocer la "gestión ineficiente" de la dana del 29 de octubre de 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

A partir de ahí, ha defendido que "inevitablemente" deberían convocarse elecciones autonómicas en lugar de que PP y Vox estén negociando el sustituto de Mazón, quien por el momento sigue gobernando en funciones.

Además, el ministro ha indicado que deberán seguir los procesos judicial y político sobre la dana de "depuración de responsabilidades". "Y eso es lo que esperamos que se haga", ha concluido.

