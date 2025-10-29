Cullera instala una escultura de botas de barro y una pala en homenaje a víctimas y voluntariado de la dana

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cullera ha instalado una escultura en homenaje a las víctimas de la dana y al voluntariado, que tiene como eje un gran tronco arrastrado por la fuerza del agua y en su parte superior se levanta la figura de una persona con botas de barro, brazos arremangados y una pala.

La escultura 'Arrels de Solidaritat', del artista Jesús Martín 'Chule' a iniciativa del consistorio, se ubica en la nueva Plaza del Voluntariado, que se ha abierto este miércoles 29 de octubre --en el primer aniversario de la dana--, ha indicado el gobierno local en un comunicado.

En el acto institucional de este miércoles, en homenaje a las víctimas, se ha inaugurado la Plaza del Voluntariado, un espacio público en el entorno de la rotonda ubicada entre la sede de Protección Civil y el antiguo almacén de Botanch, ambos espacios logísticos que coordinaban la acción del voluntariado de la dana y centralizaban las ayudas y donaciones ciudadanas para la recogida y distribución de recursos esenciales, alimentación, agua o equipaciones básicas.

Forma parte del acto institucional de homenaje a las víctimas, que ha reunido a la corporación municipal, a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, al colectivo de voluntarios de Cullera, al tejido asociativo local y vecinos y vecinas.

En el centro de esta Plaza se ha instalado 'Arrels de Solidaritat', la escultura de Jesús Martín 'Chule', de casi cuatro metros de altura. La obra tiene como eje un gran tronco arrastrado por la fuerza del agua hasta la desembocadura del río Júcar durante los primeros días de la dana. Además, en su parte superior se levanta la figura de una persona con botas de barro, brazos arremangados y una pala.

Por un lado el tronco, que fue retirado por los servicios municipales y posteriormente se ha transformado en una pieza escultórica "de profundo valor", simboliza la "potencia y virulencia" de la catástrofe natural y las huellas que dejó después de su paso. Ahora, con la recuperación y transformación, "lo que antes era un signo de destrucción y brutalidad de la fuerza del agua se transforma en las raíces del arte, la memoria y el renacimiento".

La parte superior es la figura de una persona en la cual solo aparecen las extremidades, sin cuerpo y sin rostro. Representa el rostro colectivo de todas aquellas personas solidarias y comprometidas, de todas aquellas manos anónimas que limpiaron calles y casas, recogieron y repartieron alimentos, proporcionaron y repartieron productos y equipación de primera necesidad, levantaron muros y abrazaron sin distinción. Esta figura tiene unas botas manchadas de barro, y en los brazos el gesto de estar remangándose, con la pala cogida en una de las manos.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha apuntado que se trata de una escultura "para la memoria, símbolo de la resiliencia, de la gratitud y de la esperanza del pueblo valenciano". "Cullera no olvida y preserva la memoria colectiva de los días más duros y difíciles de la historia reciente de nuestras comarcas", ha subrayado.

Asimismo, en cuanto a la Plaza del Voluntariado, ha señalado que homenajean a "las víctimas y por todos los voluntarios, voluntarias y personas que, de forma desinteresada, mostraron los valores más humanos como la solidaridad, la empatía, el esfuerzo o la ayuda colectiva a quien más lo necesitaban".

229 ROSAS BLANCAS

Este 29 de octubre de 2025, el Ayuntamiento ha decretado un día de luto y se han guardado cinco minutos de silencio y colocado 229 rosas blancas por cada una de las víctimas de la tragedia.

Durante el acto de homenaje también han participado, por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias, el Inspector Jefe de la Policía Local de Cullera, Alfredo González, por parte de la Guardia Civil, Fernando José Martos, el Jefe de Protección Civil, Vicente Tarín, y el Jefe de Bomberos coordinador de zona, Ángel Guerrero; así como un representante del colectivo de voluntarios, Christian Voyer, el trabajador municipal Fidel Canet, y representantes del pueblo malagueño de Istán que participaron activamente con el voluntariado de Cullera, Diego Marín y Natalia Marín.

También han asistido representantes de los cuatro grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Cullera y la Muixeranga de Cullera acompañada de tabalet y dolçaina.