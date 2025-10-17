Cultura incorpora la casa museo de Torrebaja al sistema valenciano de museos de la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo publica en el DOGV la resolución por la que se reconoce como colección museográfica permanente de la Comunitat Valenciana a la Casa Museo de Torrebaja, integrándola en el Sistema Valenciano de Museos.

Este reconocimiento se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano, y en la Orden de 6 de febrero de 1991 que regula el reconocimiento de museos y colecciones museográficas permanentes, según ha informado la Generaitat en un comunicado.

La resolución garantiza la protección jurídica de los fondos inventariados y refuerza el compromiso institucional con la conservación y difusión del patrimonio cultural valenciano.

La colección, ubicada en el histórico inmueble conocido como Casa del Practicante, constituye un valioso testimonio de la vida cotidiana, los oficios tradicionales y la memoria histórica del municipio de Torrebaja y de la comarca del Rincón de Ademuz.

El proyecto museográfico, impulsado por el Ayuntamiento y desarrollado por personal técnico especializado, ha permitido la catalogación de más de 650 piezas, entre las que destacan objetos agrícolas, utensilios domésticos, mobiliario, documentación gráfica y audiovisual, así como un conjunto singular vinculado a la Guerra Civil española.

La Dirección General de Patrimonio Cultural ha valorado especialmente la calidad del proyecto museográfico, la adecuación del inmueble, la implicación del personal técnico y municipal, y el compromiso presupuestario para el mantenimiento de la exposición permanente. Asimismo, se ha destacado el papel del museo como espacio de participación ciudadana, investigación y educación patrimonial.

Con esta resolución, la Casa Museo de Torrebaja se incorpora al Sistema Valenciano de Museos, lo que permitirá su desarrollo futuro en condiciones de mayor protección, visibilidad y colaboración institucional.