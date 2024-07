Cultura reanuda las obras de la librería, cafetería y acceso principal del CCCC "tras cuatro años paralizadas"

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través de la Dirección General de Patrimonio, ha reanudado las obras de la creación de la nueva librería, la cafetería y el acceso principal del Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) "tras cuatros años de paralización" y con una dotación presupuestaria total de 634.858,41 euros y un plazo de ejecución de "cuatro meses" para "poner todo en marcha antes de Navidad".

Así lo ha detallado el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, este lunes, en declaraciones a medios, después de visitar las obras, junto a la directora general de Patrimonio Cultural, Pilar Tébar, la directora general de Patrimonio Cultural, Marta Alonso, y el gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda.

Estas reformas, como ha especificado Tébar, "consisten en empezar de nuevo la entrada principal del museo, restaurar la sala Capitular y realizar una cafetería en el claustro gótico". Asimismo, la Conselleria retoma, tras cuatro años paralizados, los trabajos de reforma y adecuación de estas nuevas dependencias que incluyen también mejoras en la iluminación de varias estancias y del claustro gótico.

El conseller, tras su vista al museo, ha asegurado "ver deterioro de la zona", y ha subrayado que "habrá que afrontar la situación en los próximos años". "Es la primera vez que he venido y me he sorprendido porque es algo precioso, pero también estoy un poco sorprendido porque aquí queda mucho por hacer aún", ha resaltado.

En este sentido, ha detallado que "tan importante son los contenidos --de la promoción cultural-- como el continente". "Creo que aquí vamos a tener que afrontar en los próximos años alguna que otra inversión para mejorar este espacio que es un muy bueno para la ciudad y todos los valencianos", ha sostenido.

Por su parte, la directora general ha asegurado que es "necesaria la climatización de algunas estancias y mejorar el suelo de la sala Ferreres", unas obras que "irán afrontando con un plan director para actuar progresivamente".

"Creo que está preparada la intervención en la cubierta de la sala Ferreres porque hay una manguera que se cortó y hay goteras en cuanto llueve, aunque no sé si eso irá con obras de emergencia o se irá actuando en los próximos meses y para el presupuesto del año que viene", ha sostenido.

PLAN DIRECTOR

Respecto a la aprobación del Plan Director, Tébar ha detallado que "todavía hay que prepararlo" porque "no estaba hecho". "Vamos a empezar a trabajar en diciembre y tendremos todo preparado", ha garantizado.

Preguntada por la paralización de estas obras, ha asegurado que "se pararon en pandemia por el incremento de precios a causa de la guerra de Ucrania en el que además se tuvo que hacer un modificado". "Cuando oyes esa palabra échate a temblar", ha bromeado.

Por su parte, el conseller ha asegurado que "la paralización de reformas sucede muchas veces también en colegios a causa de un incremento de precios en general en la construcción y eso hace que a veces los proyectos tarden más".

Las obras de ejecución de la librería y cafetería del museo del Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) se adjudicaron el 6 de mayo de 2019 por un importe de 634.858,41 euros y el 1 de julio de 2020 se firmó el acta de replanteo e inicio de las obras con un plazo de ejecución de cuatro meses, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Tras el inicio de la alarma sanitaria por COVID-19, el 29 de septiembre de 2020 se presentó solicitud de redacción de proyecto modificado por necesidades derivadas de la pandemia, que hacen conveniente la separación de entrada y la salida al centro, y se hallan elementos arqueológicos que deben conservarse.

El 20 de noviembre de 2020 se emite acta de suspensión temporal parcial de las obras al iniciarse la solicitud de autorización para la contratación de la redacción de un proyecto modificado. Casi cuatro años más tarde, el 20 de mayo del 2024, se aprueba el proyecto modificado y el 3 de julio de 2024 se firma el acta de replanteo e inicio de obras del proyecto modificado, con un plazo de cinco meses.

UN RECINTO CON VENTANALES GÓTICOS

El aula Capitular, objeto de las reformas que están en marcha, conserva un gran ventanal gótico y dos ojos laterales. Los expertos han sugerido que estos elementos han sido replantados de otro muro, motivo de las transformaciones del antiguo Museo de Bellas Artes.

Asimismo, se pueden apreciar restos de suelo del siglo XIV y una columna, protegidos por un revestimiento de vidrio para su contemplación. Bajo la capilla del Capítulo, hay un acceso a la cripta de finales del siglo XVII, abierta sólo para los estudiosos.

El conjunto arquitectónico del Centre del Carme de Cultura Contemporània se remonta a la fundación del Real Monasterio de Nuestra Señora del Carmen en 1281 y está declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional desde 1983.