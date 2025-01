El cura católico que pincha techno actuará en el Medusa

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Medusa, el festival de música electrónica más multitudinario de España, traerá el próximo agosto a Cullera (Valencia) al "dj más singular del mundo", un sacerdote católico que pincha techno, en su debut en el circuito de festivales a nivel estatal.

Se trata del Padre Guilherme, un cura portugués de 50 años que saltó a la fama pinchando una sesión matinal en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa de 2023.

El vídeo de su set, vestido con indumentaria eclesiástica y alzacuellos, se hizo viral a nivel global y desde entonces es "una celebridad a medio camino entre la fe y la música", destacan los organizadores del Medusa.

El debut del Padre Guilherme en el circuito de festivales de España pondrá una nota de color a un cartel del que ya se conoce medio centenar de artistas, aproximadamente un 40% del total.

Ya se han anunciado estrellas que incluyen a los dj's internacionales Armin van Buuren, Alesso, Hardwell, Charlotte de Witte, Klangkuenstler y Timmy Trumpet, así como a los españoles Fátima Hajji y Paco Osuna.

DE LAS VERBENAS PARROQUIALES A LA FAMA

La historia de Guilherme Guimarães Peixoto parece sacada de una novela. Nació con una enfermedad que los médicos creyeron terminal. Fue bautizado en el hospital para despedirlo, pero sobrevivió contra todo pronóstico.

Inspirado por el párroco de su pueblo, desde niño decidió ser cura. A los 13 años entró en el seminario y se ordenó a los 24. También es militar con el rango de teniente coronel en el Ejército de Portugal. Ha servido como sacerdote militar en las campañas de Afganistán (2010) y Kosovo (2012).

El Padre Guilherme Comenzó poniendo música en eventos parroquiales y noches de karaoke para recaudar fondos. Le gustó tanto la experiencia que se graduó como disc-jockey en una academia profesional.

Desde entonces usa el techno melódico para transmitir su fe. Ha creado temas como 'Infinite light', 'Lift up the fallen' y 'Non abbiate paura', inspirados en encíclicas y homilías papales. El pasado verano actuó en la discoteca Hï Ibiza.

Tras su sesión en la JMJ 2023, su cuenta en Instagram se disparó hasta el millón de fans. En las redes sociales, el Padre Guilherme combina su labor sacerdotal con su faceta musical. "La música nos ayuda a tener una sensación de paz y alegría, y es lo que yo quiero transmitir. En misa soy tradicional, pero fuera, mis sesiones son un vehículo para transmitir mensajes de tolerancia y contra la discriminación", comenta.

"La música es un idioma más para celebrar la esencia de la iglesia. En la pista de baile todos somos iguales. Al fin y al cabo, los del día y los de la noche somos los mismos. Si eres un vándalo de día, eres un vándalo de noche", declara, en un intento de romper los estereotipos sobre el techno y las fiestas nocturnas.

La próxima edición del Medusa se celebrará los días 7, 8, 9 y 10 de agosto en Playa de Cullera, con la previsión de que asistan más de 150.000 personas. Los tickets están a la venta en la web del festival.