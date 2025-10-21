Cutanda subraya que autorizar el acto por el siglo del Ideal en Alicante depende de su "relevancia e interés público"

Archivo - La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante y concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, ha asegurado que la autorización del acto por los cien años del antiguo cine Ideal en la avenida de la Constitución, organizado para poner en valor este espacio, depende de cuestiones contempladas en la normativa municipal como que el evento sea "de relevancia local e interés público".

Así lo ha afirmado este martes en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno local, donde ha calificado de información "sesgada" que las entidades organizadoras del aniversario hayan indicado que el consistorio les ha denegado el permiso por una posible "acumulación masiva" de personas.

En este sentido, Cutanda ha resaltado que el Ayuntamiento se ha remitido a la ordenanza vigente y a las "características" que se exigen para autorizar un evento en la calle y "más en esa avenida". Además, ha indicado que "no se les ha denegado" el permiso y que "tienen un plazo de alegación de diez días".

Según la edil de Ocupación de Vía Pública, "normalmente" tanto en la avenida de la Constitución como en algunos espacios "que han terminado obras recientemente", como la nueva plaza entre la Explanada y la Rambla, la del Ayuntamiento e incluso enclaves "que son de relevancia para el consistorio", lo que se solicita "siempre" es que el promotor sea la propia administración local o "que venga de la mano de una concejalía".

Además, ha resaltado que "lo mínimo" que se exige al impulsor del evento es que "demuestre" que sea "de relevancia" y ha recordado que debe contar "con todas las autorizaciones" para poder llevarlo a cabo.

Al respecto, ha sostenido que los organizadores del acto pretenden realizar una "proyección en la fachada del Ideal", que es "privada", al tiempo que ha aseverado que el consistorio desconoce "si tienen autorización por parte de los propietarios". También ha apuntado que tienen que presentar "toda la documentación técnica que se requiere por parte de Ocupación de Vía Pública".