La CV-1486, en Castellón, y la CV-603, en Cullera, permanecen cortadas por las lluvias

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CV-1486, en El Bolseral (Castellón), y la CV-603, en Cullera (Valencia), permanecen esta mañana cortadas como consecuencias de las fuertes lluvias que han azotado en los últimos días a la Comunitat.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), un total de cinco vías siguen cortadas tras el temporal. De la red principal está cortada la C-12, en Tortosa, en ambos sentidos.

Por su parte, de la red secundaria de carreteras permanecen cortadas la CV-1486, en El Bolseral; la CV-603, en Cullera; la TV-3443, en Amposta; y la RM-F29, en San Javier, Murcia.