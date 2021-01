Dalmau ve "improcedente" la subida de la luz y cree que UP debe "presionar más" para que la factura sea "asumible"

El vicepresidente asegura que tanto PSOE como UP "son dos almas en el mismo cuerpo" y desea que la coalición agote la legislatura

ALICANTE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, ha calificado de "improcedente" la subida de la luz aunque defiende que Podemos "puede hacer lo que puede hacer, que es lo que está haciendo ahora: denunciar" ese incremento ya que, si bien es una "fuerza determinante" en el Gobierno de coalición (PSOE-UP), no es la "mayoritaria ni tampoco tiene las competencias en regulación del mercado energético".

Aún así, sostiene que su partido tiene que "presionar más" para que la factura de la luz sea "asequible" para las familias. Dalmau ha asegurado, en una entrevista a Europa Press, que lo que está haciendo Podemos en el ámbito nacional es denunciar que esa subida de la luz es "improcedente", puesto que "hay familias que no pueden pagar el recibo cuando llega a final de mes" y que "hay hogares que no pueden poner la calefacción con temperaturas bajo cero históricas que se han registrado", algo que "no puede ocurrir".

En la misma línea, el conseller ha indicado que "ocurre lo mismo en el caso valenciano", puesto que Podem ha insistido "desde su llegada" sobre la puesta en marcha de la Agencia Valenciana de la Energía, que "está en el pacto del Botànic" y que "hemos sido nosotros los que hemos estado insistiendo en las comisiones".

"Es cierto que hay un compromiso de que este año saldrá esa Agencia Valenciana de la Energía, que podrá ayudar a que esos precios en el mercado valenciano sean más asequibles. Pero todo se produce dentro de un proceso en el que acabamos de entrar, dado que llevamos solo cinco años haciendo políticas públicas", ha explicado Dalmau, quien ha añadido que son una "fuerza joven".

Igualmente, ha destacado que ese tipo de políticas es posible debido a que está Unidas Podemos en el gobierno, tanto a nivel nacional como en la Comunitat Valenciana, y que se debe a una "inclinación hacia la izquierda" de los ejecutivos donde gobierna su partido.

"Tenemos un Gobierno que mira más hacia la izquierda y está a favor de la gente porque estamos nosotros, al igual que tenemos un Botànic que está más inclinado a mirar por las personas que si no estuviera Unidas Podemos, no me cabe la menor duda", ha sostenido.

Asimismo, ha explicado que esto se debe a que se gobierna en el marco de una coalición parlamentaria y que Podemos es un partido "con una inclinación más hacia la izquierda, involucrado en la lucha contra las oligarquías, que apuesta por el regreso de un sistema republicano y enfrenta los oligopolios económicos".

Por ello, el vicepresidente segundo de la Generalitat ha señalado que "tiran" de los socios para "inclinarlos más hacia la izquierda", y que eso se produce "sin ninguna duda" dentro del marco de un gobierno de coalición parlamentaria, cuyo fundamento es "la lealtad".

"Desde ese punto de vista, creo que Unidas Podemos a nivel estatal está haciendo el papel que le corresponde, que es el papel de inclinar las políticas de gobierno más hacia la gente y lo mismo estamos haciendo en el marco político autonómico", ha concluido Dalmau.

Sobre las discrepancias políticas y diferencias durante la gestión nacional de la pandemia de la Covid-19 entre PSOE y UP, el titular de Vivienda de la Comunitat Valenciana ha asegurado que los dos partidos son "dos almas en el mismo cuerpo y eso implica que los dos tienen que proponer", y que "en algunas cosas coincidirán y en otras no", pero defiende que esas discrepancias "se queden en el ámbito de los partidos".

Martínez Dalmau ha indicado también que "indiscutiblemente" Unidas Podemos se ha convertido en un "partido de gobierno" y que ha demostrado que "es la fuerza que vino a cambiar la política en España. "Podemos está gobernando en Baleares, en la Comunitat Valenciana, en La Rioja, Aragón, en el Estado español, además con un volumen de diputados importante", ha expuesto el conseller.

SIN FECHA DE CADUCIDAD

Martínez Dalmau no pone fecha de caducidad al acuerdo de coalición entre el PSOE y UP y desea que se alcance, de nuevo, una coalición "social, democrática y de izquierdas" en 2023. "En absoluto deseo que finalice el acuerdo y espero que se agote la legislatura, además de que en las próximas elecciones podamos repetir una coalición social, de izquierdas y democrática, creo que es lo mejor que le podría pasar a este país", ha concluido Martínez Dalmau.