La dana Alice deja lluvias "muy fuertes" en el sur de Alicante mientras el resto de la Comunitat vigila el temporal

Archivo - Varias hojas en el suelo a causa de la lluvia en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Alice ha dejado lluvias de intensidad "fuerte o muy fuerte" en municipios del sur de Alicante como Pilar de la Horadada. Además, hay núcleos de tormenta en el mar que podrían tocar tierra en la Vega Baja y el Baix Vinalopó "en las próximas horas".

Mientras tanto, el resto de municipios de la Comunitat Valenciana sigue pendiente de la evolución del temporal y en la mitad sur de Valencia se están produciendo precipitaciones persistentes sin tormenta.

Así lo ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a mediodía de este viernes en su cuenta oficial de X, donde ha informado sobre la evolución de este episodio por el que ha decretado aviso rojo desde las 10.00 y hasta las 23.59 horas en el litoral sur de la provincia alicantina, por precipitaciones que pueden acumular hasta 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas.

Además, el organismo meteorológico mantiene activado el aviso naranja por lluvias en el litoral e interior sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante. Por su parte, el aviso amarillo continúa vigente en el litoral de Castellón, el interior norte de Valencia y el interior de Alicante.

Según Aemet, se han producido precipitaciones sin tormenta, en las que la entrada de aire húmedo conducido por el viento de nordeste y los ascensos forzados en las sierras litorales dan lugar a lluvias persistentes "de intensidad fuerte" en las comarcas de la Safor y Marina Alta.

En el sur de Alicante, las tormentas están en el mar, pero según los modelos meteorológicos existe la posibilidad de que puedan tocar tierra en zonas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó en las próximas horas.