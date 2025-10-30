Dani Martín suma un tercer concierto en el Roig Arena el 10 de octubre

Archivo - Dani Martin en imagen de archivo. - José Oliva - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dani Martín suma un nuevo concierto en el Roig Arena de València. En el marco de su gira '25 P*t*s Años', el cantante madrileño actuará en el recinto multiusos el 10 de octubre de 2026.

Esta nueva fecha se añade a los dos conciertos previamente anunciados para el 8 y 9 de mayo de 2026, ambos con las entradas agotadas.

La gira constituye "una celebración" de los cinco lustros de trayectoria musical de Dani Martín e incluirá tanto sus éxitos en solitario, como los temas más destacados de su etapa como vocalista de El Canto del Loco. También formarán parte del concierto las canciones de su álbum más reciente, "El último día de nuestras vidas", publicado el año pasado.

Las entradas para el nuevo concierto de Dani Martín ya están a la venta en la web www.roigarena.com.