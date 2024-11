Los daños de la DANA en cementerios, aislados o inutilizables, obligan a enterrar en otras localidades o a incinerar

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los daños provocados por la DANA que ha afectado a localidades de la provincia de Valencia han hecho que los cementerios de algunas de estas poblaciones hayan quedado aislados o inutilizables, una circunstancia que está obligando a celebrar entierros en los camposantos de otros términos municipales o a recurrir a las incineraciones.

Cementerios como los de las poblaciones de Sedaví y Benetússer, en la comarca de l'Horta Sud y en una de las zonas más devastadas por esa DANA, han quedado fuera de servicio y permanecen cerrados.

Otros, como el de Sot de Chera, un municipio de la comarca de los Serranos que se encuentra también entre los más afectados por el temporal, están aislados porque no hay acceso a ellos. Y en otros casos, como el de Chiva, localidad de la comarca de la Hoya de Buñol también muy damnificada, el cementerio no tienen problemas.

El alcalde de Sedaví, José Cabanes, ha indicado que el camposanto de este municipio "está cerrado" porque "ha sufrido daños" que impiden que pueda prestar servicio.

Respecto al de Benetússer, en el que ha caído una pared, fuentes municipales han manifestado que también permanece cerrado tras la DANA. Así, han detallado que "se está limpiando y reparando" y han apuntado que "se espera que en pocos días esté ya operativo" para poder llevar a cabo entierros y que pueda ser visitado.

Desde el ayuntamiento de esta población han comentado que de momento, tras el temporal, únicamente se ha solicitado un entierro que no se pudo efectuar en este pueblo. A este respecto, han señalado que una opción era derivarlo a otro municipio, pero han concretado que la familia que lo pidió optó por la incineración.

Por su parte, el alcalde de Sot de Chera, Tomás Cervera, ha expuesto que no se sabe cuál es el estado del camposanto de esta localidad tras la DANA porque no se ha podido acceder a él aún. "No hemos accedido todavía al cementerio. El principal problema que tenemos es que no hay acceso todavía", ha afirmado.

En el caso de la localidad de Chiva, fuentes municipales han apuntado que el cementerio está bien y han resaltado que no tiene ningún problema.

La Diputación de Valencia ha pedido a los municipios de la provincia damnificados por la DANA que le hagan llegar un relación de infraestructuras dañadas en sus términos, entre ellas los cementerios. La corporación ha precisado que está recopilando esos datos.

"HACER COSAS DISTINTAS"

Desde la administración autonómica, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, se ha referido este jueves a los problemas que presentan cementerios de poblaciones afectadas por la DANA y ha considerado que como consecuencia de los daños sufridos y de la situación en la que han quedado algunos habrá que "hacer cosas distintas de lo habitual", como entierros en otra localidad que no sea la adscrita.

"En cuanto a los cementerios, es verdad que también, como en tantísimas cosas, vamos a tener que hacer cosas distintas de lo habitual" tras la DANA, ha aseverado Mus en la rueda de prensa que ha ofrecido esta jornada para presentar las actuaciones destinadas a restaurar las infraestructuras afectadas por este fenómeno meteorológico.

En esta línea, ha comentado que le consta que "se está trabajando" para "intentar reubicar o dar la posibilidad" de que se pueda enterrar "en otros cementerios distintos" al del municipio correspondiente. "Muchos están impracticables", ha remarcado.

REUBICAR

El responsable autonómico ha aludido a la "colaboración" que sobre este asunto se mantiene también con la Diputación de Valencia. "Ya depende un poco de lo que quiera hacer cada familia, pero creo que los canales de colaboración están abiertos totalmente en ese sentido", ha dicho.

Mus se ha referido también a medidas que se están abordando para reducir el tiempo que ha de pasar desde que los restos se depositan en un enterramiento hasta que se pueden trasladar a otro. Así, ha señalado que se ofrece la posibilidad de que "temporalmente alguien pueda enterrar en un cementerio que no es el de su municipio" y que "en un plazo más corto" del establecido por la norma actualmente, pueda cambiar y "reubicar" lo restos de sus seres queridos "si se ha conseguido reconstruir su propio cementerio".