Los daños del incendio de Baños de la Reina se centran en la zona industrial sin afectar al yacimiento romano

Alcaldesa de Calp asegura que el fuego fue por un accidente "fortuito" y nadie avisó de la prohibición de disparar el castillo

ALICANTE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado el pasado sábado en la zona arqueológica de los Baños de la Reina en Calp (Alicante) ha alcanzado una hectárea del área, en concreto en la parte industrial, sin que haya afectado al yacimiento romano: ni a las termas, la domus, la necrópolis, la noria o la basílica paleo-cristiana.

La alcaldesa de la localidad, Ana Sala (Somos Calpe), acompañada por los ediles de Cultura, Guillermo Sendra, y Medio Ambiente, Pere Moll, se ha reunido este lunes en la zona con técnicos municipales, responsables de la Dirección Territorial de Patrimonio y con la arqueóloga-directora del yacimiento para valorar los daños del fuego, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Estos daños se centran en la zona industrial del yacimiento más próxima al Molí del Morelló, sin afectar a la domus y termas romanas ni a la basílica paleo-cristiana. Según el consistorio, esta zona iba a ser objeto de la campaña de este año, que está en proceso de licitación.

El yacimiento de Baños de la Reina tiene la declaración de BIC y cuenta con parcelas de titularidad pública y privada, se encuentra a unos 200 metros de la escollera de la playa del Arenal-Bol desde donde se disparó el tradicional 'Castell a la Mar'.

Desde el Ayuntamiento se ha trasladado un mensaje "de tranquilidad" ya que el yacimiento romano "no se ha visto afectado y que zona afectada puede recuperarse".

De acuerdo con la arqueóloga-directora del yacimiento, Alicia Luján, "los trabajos de la campaña de este año, cuyo proyecto ya está redactado y a punto de licitarse, iban a consistir en el desbroce, sustitución del vallado y recuperación y documentación de la villa industrial y ahora habrá que replantear la restauración de las estructuras quemadas".

En esta línea, ha recalcado que serán los técnicos de restauración de la Dirección General de Patrimonio los que determinen los pasos a seguir si bien calcula que, en algunos lugares, "no será complicado la recuperación". "En cualquier caso estamos a la espera para determinar el proceso de restauración", ha manifestado.

FLORA

La zona está declarada microrreserva de flora por la Conselleria de Medio Ambiente, al contar con ejemplares de Allium subvillosum, una planta endémica y protegida. Sin embargo, según el biólogo municipal,"es pronto para saber cómo ha afectado el incendio a la microrreserva porque este bulbo está en fase latente y subterránea y hasta febrero, que es su época de floración, no sabremos las consecuencias reales del incendio".

En cualquier caso, ha subrayado que ha sido un incendio "en superficie" por lo que creen que las consecuencias "no serán tan graves". Ana Sala ha insistido en que no se han producido "daños irreparables" ya que "no se ha visto afectada la domus ni las termas, desde el punto de vista medio ambiental y de patrimonio cultural no se han producido daños que no puedan repararse". El edil de Cultura ha apuntado que en dos terceras partes del lugar no ha habido incidencias.

En esta línea, Sendra ha manifestado que la zona donde se ha producido el fuego es de reciente excavación y "aunque las piedras se han dorado, los técnicos nos han dicho que no requieren ninguna actuación, que la lluvia hará que los residuos desaparezcan".

"ACCIDENTE FORTUITO"

La alcaldesa ha recalcado que esta legislatura quieren dar una "solución definitiva" a la situación de los Baños de la Reina y ha asegurado que "ninguna autoridad, ni bomberos, ni Subdelegación, ni ninguna administración avisó de que no se pudiese disparar el castillo de fuego artificiales". "Nadie en ningún momento planteó la posibilidad de anularlos, fue un accidente fortuito", ha manifestado.

Según el consistorio, había alerta naranja por viento, que no prohíbe los espectáculos pirotécnicos y no hubo aviso. En ese momento, era de 20 kilómetros hora y la cancelación de un evento "se produce cuando se llega a rachas de 50 kilómetros/hora".

El edil de Medio Ambiente ha incidido en la necesidad de "mejorar y revisar en el futuro los protocolos de seguridad de los actos de este tipo". Así, ha dicho que, desde la perspectiva medio ambiental, la existencia de la microrreserva "conlleva un tratamiento especial a la hora de desbrozar" por lo que no se pueden realizar "desbroces generales" y, por ello, "la parcela tenía maleza".

En esta línea, la primera edil ha subrayado que el consistorio está "maniatado por ser BIC". "Existen una serie de circunstancias que hacen que actuar en la zona sea complicado pero quiero destacar que desde el Ayuntamiento hacemos todo lo posible para mantener el yacimiento en las mejores condiciones".

PP PIDE PLENO

Ante lo sucedido, el grupo municipal del PP ha anunciado que solicitará la próxima semana la celebración de un pleno extraordinario para que se informe sobre el incendio.

Desde el PP se defiende la necesidad de mejorar la seguridad para "poder garantizar que se pueda seguir realizando este espectáculo pirotécnico tan importante turísticamente para el pueblo, y que forma parte ya de las tradiciones, con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Nieves, y al mismo tiempo, evitar que se produzcan situaciones de riesgo para las personas y los bienes medioambientales y arqueológicos cercanos a la playa".

El PP, que ha agradecido el trabajo realizado por Protección Civil, la Guardia Civil, la Policía Local, Bomberos y Cruz Roja y ha pedido, ante la situación climatológica adversa prevista para ese día, información sobre quién autorizó el disparo y sobre si se tuvieron en cuenta las previsiones meteorológicas.

El PP considera que el Ayuntamiento "debería estudiar la posibilidad de buscar alternativas" como, por ejemplo, "adquirir unas plataformas que permitan que los disparos pirotécnicos puedan realizarse mar adentro, evitando la cercanía con las viviendas y con los restos arqueológicos de los Baños de la Reina".