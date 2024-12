Dansa València se suma a la retrospectiva dedicada a Rosario de Velasco en el Museo de Bellas Artes

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival Dansa València presentará el domingo, 15 de diciembre, un programa de danza compuesto por dos solos desarrollados por la bailarina y coreógrafa Lorenza di Calogero en el Museo de Bellas Artes de València (MuBAV).

La propuesta es fruto de una colaboración entre Dansa València y el MuBAV para ofrecer estancias a creadores valencianos a fin de que puedan desarrollar un proyecto de investigación con el que 'habitar' la pinacoteca desde una nueva perspectiva.

En esta ocasión, la acción se incluye dentro de las actividades paralelas en torno a la exposición 'Rosario de Velasco', y podrá verse en la Sala Joanes de exposiciones temporales de la primera pinacoteca valenciana este próximo domingo, a las 11.00 y a las 12.30 horas. La entrada es libre, con reserva previa en este enlace.

La directora adjunta del IVC y responsable de Dansa València, María José Mora, ha destacado que esta colaboración "marca un hito significativo por varias razones: en primer lugar, por ofrecer un nuevo espacio para la investigación del movimiento a artistas valencianos, fusionando la danza contemporánea con la plástica. Y, en segundo lugar, por ser un acuerdo entre entidades culturales dispuestas a proponer nuevas formas más allá de su misión principal".

Mora ha recordado que la artista seleccionada en 2022 para esta colaboración fue Paula Romero, quien desarrolló una pieza-recorrido y un desplegable gráfico pensado por y para el Museo de Bellas Artes.

Por su parte, en 2023 fue Ana Lola Cosín la que desplegó dos solos a partir de una inmersión en el universo Sorolla y en el propio San Pío V. "En esta ocasión, di Calogero se ha inspirado en la obra de una de las artistas más desconocidas de la Generación del 27", ha añadido.

DE LA LUZ A LA OSCURIDAD

La exposición 'Rosario de Velasco', organizada por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo de Bellas Artes de València, consta de más de medio centenar de pinturas y dibujos. La muestra está centrada en la época más importante de la trayectoria de esta artista: desde finales de la década de los veinte hasta principios de los cuarenta.

"Lorenza di Calogero interactuará con el espacio expositivo, sumergiéndose en las piezas de Rosario de Velasco, creando una experiencia visual y emocional que llevará a la audiencia a descubrir una nueva faceta de la obra de esta artista largo tiempo olvidada a pesar de haber desafiado los prejuicios de su época sobre las mujeres creadoras y haber unido su nombre al de maestros como Dalí y Picasso", ha ensalzado Mora.

Di Calogero ha dividido su intervención en el museo con dos solos de contrastado talante. El primero, de ocho minutos, alegre y colorido, lo interpretará frente al cuadro 'Lavanderas', de 1934 y el autorretrato de Rosario de Velasco. "El movimiento en esta parte es más ligero e inocente", adelante la bailarina y coreógrafa.

Tras una pausa, Lorenza acometerá una segunda pieza de 10 minutos, más oscura e introspectiva, en la entrada de la muestra. En este espacio es donde se hallan los lienzos 'Adán y Eva', con el que obtuvo en 1932 la segunda medalla de pintura en la Exposición Nacional de Bellas Artes, y 'La matanza de los inocentes', de 1936, donde Rosario derivó hacia la acción política.

En la parte inicial, la bailarina se acompañará de la canción popular valenciana 'Mareta, mareta, no'm faces plorar', y en el segundo solo, de 'My Heart's in the Highlands', de Arvo Pärt. Esta pieza la baila con las manos atadas detrás del cuerpo, por la impotencia y "porque a Rosario de Velasco no le gustaba pintar las manos".

María José Mora ha señalado que esta colaboración permite a las bailarinas con una sólida faceta técnica explorar sus inquietudes creativas sin las presiones habituales del entorno profesional. "Este tipo de sinergias les brindan la oportunidad de trabajar en su evolución como creadoras, sin restricciones, sumergiéndose en su proceso de creación a través de la investigación y el contacto con la personalidad de otras artistas".

Este proyecto simboliza la riqueza de la colaboración entre instituciones culturales en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de dinamizar y expandir el sector de los lenguajes del movimiento. Al mismo tiempo, subraya el importante papel de las mujeres creadoras, como Rosario de Velasco, cuya obra sigue siendo una fuente de inspiración y de reivindicación en la historia del arte.