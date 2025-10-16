Archivo - La danza vuelve al Teatre Arniches con Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza 2024 - GVA - Archivo

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ofrece este sábado a las 20.30 horas en el Teatre Arniches de Alicante el espectáculo de danza 'Habitación 444: aquí', de la compañía Hotel Col·lectiu Escènic, proyecto personal de la bailarina Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza 2024 en la modalidad de interpretación.

La coreógrafa catalana también fue galardonada en 2016 como mejor intérprete femenina por los Premis de la Crítica de Catalunya y es integrante activa del equipo artístico de La Veronal, donde trabaja junto a Marcos Morau como asistente de coreografía y bailarina, tanto en coreografías propias de la compañía como en creaciones externas.

'Habitación 444: aquí' es una pieza que explora la relación entre los cuerpos y la arquitectura, utilizando materiales y texturas orgánicas. Componen el elenco Robert Gómez, Anna Hierro, Èlia López, Álvaro Esteban y la propia Nogal, que convierten sus cuerpos "en masas maleables" para ofrecer "una representación vigorosa y delicada que invita a conectar con la naturaleza efímera en este espacio", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Esta producción llega al Arniches de Alicante tras su paso por "festivales de referencia" como Dansa València, Temporada Alta o Dansa Metropolitana.