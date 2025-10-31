Una decena de salas de la Comunitat Valenciana acogen en noviembre once conciertos del Circuit Viu

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuit Viu ha programado once conciertos en diez salas de la Comunitat Valenciana para todo el mes de noviembre, con el objetivo de fomentar la actividad de los locales de música en directo. Los espectáculos estarán protagonizados por trece intérpretes de estilos bien diferentes.

Algunos de ellos serán solistas y grupos que fueron afectados por la dana, ya que el Circuit Viu colabora con el plan Cànter para la reactivación del sector musical tras las inundaciones. La iniciativa Cànter ha sido diseñada por la Federación Valenciana de la Industria Musical (FEVIM) y se implementa a través de la Valencian Music Office con la colaboración del Ministerio de Cultura, ha indicado la federación en un comunicado.

El primer espectáculo del Circuit Viu del mes de noviembre será el sábado día 2 en el escenario de La Casa de la Mar de Alboraia, que ocupará el grupo zaragozano Komando Komare. Se trata de una formación que fusiona flamenco, copla, hip hop, soul y ritmos urbanos, todo aderezado con letras feministas.

Durante el segundo fin de semana de noviembre habrá cuatro citas. El viernes 7, Salatal Club de Castelló de la Plana abrirá sus puertas a dos bandas locales: Reina Vudú, con melodías de rock y soul, y Nube Naranja, más inclinados hacia el punk y el power-pop. Un día después, también en la capital castellonense, actuarán Rockhouse, quinteto de rock'n'roll, rockabilly y blues, en la sala Because.

El bilbaíno Tontxu, de la canción de autor, interpretará sus composiciones el sábado 8 en el Volander de València; mientras que, el mismo día, en la ciudad de Alicante, el cuarteto Hora Zulu descargará su mezcla de thrash metal, rap, hardcore y flamenco con mensajes cargados de crítica social.

El siguiente concierto del Circuit Viu se realizará el jueves 13 en el Rock City de Almassora (Castellón), donde tocará Viva Belgrado, banda que culmina la presentación del disco Cancionero de los Cielos antes de entrar a grabar su próximo trabajo.

El sábado 15 será el turno de la Maria Carbonell Blues Mood, formación de blues y soul con una gran proyección internacional que estará en el Radio City de València. También en la capital del Túria actuará la banda de rock alternativo Green Nomad, el domingo 16 en el Peter Rock Club.

Por último, el sábado 22 de noviembre se celebrarán los últimos conciertos del Circuit Viu del mes. En la sala Because de Castelló se escucharán las composiciones de Yei Yi & Co, cuarteto que fusiona la improvisación libre con estructuras propias del jazz. Por su parte, Mind Driller, exponente del rock industrial, aterrizará en el Matadero Live Music de Ayora. En cambio, Wau y Los Arrrghs!! y Los Monstruos de Frankenstein desplegarán su rock garage en la sala Stereo de Alicante.

Este año, el Circuit Viu desarrolla su sexta edición desde el pasado mes de septiembre. El proyecto surgió en 2020, durante la pandemia de la covid, para reivindicar el papel de los locales de conciertos.

Durante estos años, el festival ha favorecido la descentralización de las programaciones y ha evitado la estacionalidad aparejada a la actividad musical. El Circuit Viu está impulsado por la Asociación Valenciana de Salas Privadas de Música en Directo, En Viu!, y cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Cultura de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de València a través de la estrategia València Music City.