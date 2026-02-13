Declarado un incendio forestal en Cabanes

Archivo - Imagen de archivo de un bombero. - CONSORCIO DE BOMBEROS - Archivo

CASTELLÓ, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en la tarde de este viernes en Cabanes (Castellón).

El fuego, que sigue activo, se ha notificado en la CV-10, desde Pobla de Tornesa con sentido Cabanes. Hasta el lugar, se han movilizado 13 dotaciones de bomberos, tanto del Consorcio como de la Generalitat.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha indicado, tras la reunión de coordinación celebrada esta tarde ante el episodio de fuerte viento que azota el territorio, que se va a trabajar "intensamente" esta noche porque se trata de un incendio "preocupante". "Hay que tener mucha precaución con los incendios forestales", ha añadido.

Por otra parte, el Consorcio Provincial de Valencia ha informado de otro incendio forestal declarado en Xeraco, en el Camí Séquia Ratlla.

A este fuego, en una zona de vegetación, se han movilizado cuatro dotaciones de bomberos, dos técnicos forestales y cinco unidades de Bomberos forestales de la Generalitat.