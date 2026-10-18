Decretada la situación 1 por inundaciones en La Safor y La Marina y la 0 en Vall d'Albaida, las Costera, y El Comtat

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VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencia ha decretado la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones (PEI) por inundaciones en las comarcas de La Marina Alta y La Safor y la situación 0 en la Vall d'Albaida, la Costera, y en la alicantina de El Comtat.

Así, lo ha anunciado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión de coordinación de las 19.00 horas ante esta dana, que como estaba previsto, en 12 horas han superado los 200 litros por metro cuadrado en varios municipios de la Comunitat Valenciana. En el municipio alicantino de Xàbia se están alcanzando 50 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

La situación, según Aemet, "se puede agravar" a partir de las 20.00 horas y volver a tener 200 litros por metro cuadrado, fundamentalmente en la zona de La Safor y de la Marina Alta. Por ello, se ha convocado un nuevo Cecopi a las 23.00 horas y se ha enviado otro ES-Alert.

Valderrama ha recalcado que se enviará un aviso especial a todos los municipios de estas comarcas para que tengan constituidos su Cecopal para coordinar todos los servicios sobre los que tienen responsabilidad y para que también hagan un seguimiento muy estrecho de lo que son posibles desbordamientos de barrancos y cauces y ha insistido a la población en que mantengan las medidas de prevención y autoseguridad.

En ese sentido, ha advertido de que si se repiten las lluvias torrenciales ya acumuladas, estábamos hablando de más de 400 litros por metro cuadrado en 24 horas y hay riesgo de escorrentía porque el terreno ya está húmedo.

Actualmente, casi todos los municipios con los medios locales pueden hacer frente a este episodio de lluvias, pero el municipio de Xàbia ya nos ha pedido ayuda porque han tenido muchas personas atrapadas en sus coches.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 13:57 horas de ayer hasta las 20.00 horas de este domingo un total de 298 incidentes: en Alicante 203, en Valencia 90 y en Castellón 5. Los municipios con más incidencia son Alicante, con 46; Dénia, con 42 y Xàbia con 28