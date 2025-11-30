Delaporte celebra el final del 'Déjate querer tour' en el Auditorio Roig Arena

Delaporte en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALENCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Delaporte, el dúo de electrónica formado por la madrileña Sandra Delaporte y el italiano Sergio Salvi, se ha despedido temporalmente de los escenarios con un concierto en el Auditorio Roig Arena que, desde hace semanas, había colgado el cartel de sold out.

Hace unos meses, Delaporte anunció que el 'Déjate Querer Tour' marcaría el cierre de una etapa para ellos, un punto y aparte a años de creación y carretera, ha recordado el Roig Arena en un comunicado.

La velada ha arrancado a las 20.15 horas de este sábado, con la actuación de Laia Alcolea, teclista de Delaporte y artista invitada. La pianista, productora y compositora madrileña inicia su camino en solitario y, en un show previo al concierto de Delaporte, ha presentado algunos de los temas que formarán parte de su carrera como solista. Canciones como 'El Muro', 'Te regalo esta canción' y su primer sencillo 'No me fío de mí' han sonado en el concierto.

A las 21 horas ha llegado el turno de Delaporte. El dúo se ha subido al escenario al ritmo de una potente intro y 'Un jardín', un tema de su primer EP. Pronto ha llegado un 'Ni un beso', una canción sobre el empoderamiento personal y la capacidad de cerrar ciclos, y le han seguido otros temas como 'Ángel Caído', 'Clap Clap' o 'Techno Cura'.

Además de sus grandes éxitos, durante el concierto, Delaporte también ha tocado en directo los temas de su nuevo disco 'Déjate caer', como 'Rendició' o 'Se abre el mundo'. La gran energía que se desprendía del ambiente ha eclosionado con 'Cariñito', un canto sobre la fragilidad emocional y el esfuerzo por mantener viva la conexión entre dos personas.

Delaporte ha despedido el concierto con 'Techno rico' y 'Cagarla', este último, una invitación a dejar de lado el miedo a equivocarse y atreverse a vivir libremente. Ahora, para la banda, llega el momento de descansar y ponerse a crear desde la pausa.