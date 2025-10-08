Depedro, Los Punsetes, Cycle y Grande Amore actuarán en el regreso de Los Conciertos de la Pèrgola

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Depedro, Los Punsetes, Cycle o Grande Amore son algunos de los artistas anunciados en una nueva edición de Los Conciertos de la Pèrgola, que volverán a sonar en el "icónico" edificio modernista de La Marina de València.

Así, de noviembre a diciembre de 2025, se desarrollará este ciclo de directos, cuyas entradas saldrán a la venta este jueves, 9 de octubre, a las 12 horas, a través de Vivaticket.es.

Los Conciertos de la Pèrgola, impulsados por promotoras valencianas, es un "proyecto estratégico" para el sector de la industria musical. El Ayuntamiento de València, fortaleciendo la proyección de la ciudad como Music City, "da soporte a esta propuesta que es parte esencial de la identidad cultural de la ciudad", destaca la organización en un comunicado.

La propuesta --"que tiene visos de continuidad en los próximos años", subrayan-- mantiene "intacto su ADN: conciertos en directo los sábados por la mañana, fuera de la temporada estival en un emplazamiento que lo hace único y original en España".

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, Jose Luis Moreno, ha destacado "la importancia de este ciclo como referente cultural y musical que trasciende a lo local para trasladar la imagen de la ciudad a toda España".

Por su parte, el director de Valencia Music City, Juan Pablo Valera, ha definido estos conciertos como "una costumbre única y ya arraigada para los valencianos que había que recuperar".

Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, se suma al ciclo como patrocinador, reforzando así su compromiso con la música en València y con el impulso de experiencias cinco estrellas en torno al directo. A través de esta colaboración, la marca continúa apoyando propuestas que forman parte del tejido cultural de la ciudad y que contribuyen a dinamizar su escena musical.

Desde su nacimiento hace casi una década, cerca de 200 conciertos, más de 400 artistas y unos 250.000 espectadores después, el ciclo seguirá con su filosofía de aglutinar a promotoras y colectivos locales de distintos estilos y sensibilidades, reflejando la diversidad creativa de la ciudad. Otro de sus objetivos es continuar dinamizando la vida cultural y económica de València, y en especial de Els Poblats Marítims de la misma.

Grupos consolidados de la escena nacional y emergentes locales seguirán pasando por su escenario, celebrando la diversidad de estilos y el espíritu innovador que caracteriza a València. La Pèrgola es mucho más que un edificio: es un punto de encuentro entre ciudadanía y música, un espacio que simboliza la capacidad de la ciudad para crear propuestas culturales propias y sostenibles. Con la brisa marina de fondo, cada concierto será una celebración del sonido y del espacio público.

ZONA 'ESMORZARS'

Els Concerts de la Pèrgola no solo ofrecerán música en directo, sino también una divertida experiencia gastronómica. La zona Esmorzars a la Pèrgola se convertirá en un punto de encuentro donde saborear productos locales y compartir los momentos antes de las actuaciones. Los almuerzos tendrán un papel protagonista, recuperando la tradición valenciana del buen comer y beber al aire libre.