Desarrollan una plataforma de e-learning para mejorar el cuidado de mayores con demencia y discapacidades

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social (Polibienestar) de la Universitat de València (UV) participa en el proyecto europeo 'Sharing And Caring for at-Risk Elderly with Dementia or Disabilities' (SACRED), que arranca este mes de noviembre, y en el que se desarrollará una plataforma de e-learning o aprendizaje electrónico para capacitar a estudiantado y profesionales de la salud en el cuidado de adultos mayores con demencia y discapacidades.

Este proyecto, financiado bajo el programa Erasmus + Cooperation partnerships in higher education (KA220-HED) utiliza herramientas digitales para proporcionar educación accesible y basada en evidencia que mejore el cuidado de los adultos mayores en Europa.

Sacred está coordinado por el Ayuntamiento de Róterdam -Gemeente Rotterdam- (Países Bajos) y respaldado por un consorcio interdisciplinar compuesto por socios de Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia y los Países Bajos entre los que se encuentra Polibienestar, entidad que en los últimos 10 años ha participado en más de 100 proyectos europeos.

En el marco de este proyecto, el instituto valenciano se encargará de realizar análisis exhaustivos de necesidades y brechas para informar el currículo de la plataforma, asegurando que esta está alineada con las prácticas de cuidado y desafíos actuales.

Polibienestar también implementará y validará la plataforma de aprendizaje electrónico en Valencia mediante un estudio piloto, con la finalidad de evaluar su efectividad y escalabilidad. Esta plataforma ofrecerá programas de formación (digitales) para profesionales y futuros practicantes de la salud, incluyendo temas como la detección temprana de demencia o discapacidad y la gestión efectiva de estas condiciones.

La participación en Sacred refuerza las líneas de investigación de Polibienestar, que incluyen salud, educación y capacitación, inclusividad y mejora de la atención al adulto mayor.

"REFERENTE EN INVESTIGACIÓN SOCIAL EUROPEA"

Según el catedrático del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales (UV) y director del instituto, Jorge Garcés, "esta investigación reafirma el compromiso de Polibienestar con la investigación de carácter sociotécnico y consolida la posición del instituto como referente en la investigación social europea".

Polibienestar es un instituto público de investigación de la UV de referencia internacional, especializado en investigación, innovación y tecnología social, asesoramiento técnico y formación en el ámbito de las políticas sociales.

Liderado por Jorge Garcés-Ferrer desde hace 20 años, desarrolla investigación interdisciplinar aplicada sobre sostenibilidad económica, social, política y técnica de los sistemas de bienestar, asesorando a las administraciones públicas y a las empresas en el diseño, planificación e implementación de recursos y políticas de bienestar social y sostenibilidad. Sus principales líneas de investigación y transferencia son salud, sostenibilidad y gobernanza e innovación y educación inclusiva.