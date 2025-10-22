Desarticulado un grupo dedicado a la venta de droga desde l'Alquerieta de Alzira y que se abastecía en Mijas

La operación se salda con cuatro registros simultáneos en ambas localidades y con siete detenidos

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal y han desmantelado un punto de venta de drogas en el barrio de l'Alquerieta de Alzira (Valencia), que se abastecía en otro punto localizado en Mijas (Málaga), en una operación que se ha saldado con la detención de siete personas, cuatro mujeres y tres varones, de entre 20 y 62 años, como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra la seguridad vial.

Tras cuatro registros simultáneos, uno de ellos en Mijas (Málaga), los agentes han intervenido 5.400 gramos de hachís, 439 de marihuana, 370 de cocaína, casi un gramo de heroína, así como 4.800 euros en efectivo, tres básculas de precisión, diversas armas blancas y tres vehículos, según ha informado la Policía en un comunicado. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión.

La investigación tuvo su origen en el mes de abril ante la sospecha de la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio de l'Alquerieta tras informar las patrullas policiales del "trasiego" de clientes por las inmediaciones de una vivienda.

A través de las indagaciones llevadas a cabo por agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Alzira se pudo confirmar que desde la ubicación investigada se estaban dispensando dosis de estupefacientes a personas drogodependientes. Asimismo, se localizaron otros dos domicilios próximos, todos ellos interconectados entre sí ya que pertenecían al mismo grupo delictivo.

Los agentes averiguaron que mientras desde el domicilio principal se realizaban las ventas los otros dos puntos eran destinados a la preparación y ocultación de las dosis. Durante el transcurso de la investigación se pudo determinar la existencia de un grupo supuestamente dedicado a la adquisición, distribución y venta al menudeo de sustancias estupefacientes, como cocaína, heroína, marihuana y hachís, que se estaría abasteciendo de otro punto ubicado en la localidad de Mijas (Málaga).

VEHÍCULO CON CALETA

Por ello, se coordinó una investigación conjunta con la Comisaría Local de Fuengirola y la Unidad Aérea de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental. Una vez lograda la identificación de los presuntos integrantes del grupo criminal, a principios de octubre se interceptó un vehículo utilizado por los sospechosos para transportar la droga desde la provincia de Málaga hasta los puntos de venta y ocultación de la localidad valenciana de Alzira.

En el interior del turismo se localizaron 200 gramos de cocaína ocultos en una 'caleta', por lo que se detuvo a dos personas. De forma paralela y simultánea, se efectuaron cuatro entradas y registros en los domicilios de Alzira y Mijas donde los agentes se incautaron del resto del material.

El operativo se saldó con un total de siete detenciones y el ingreso en prisión de cinco de los arrestados, entre ellos los considerados cabecillas del grupo.