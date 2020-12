Detenidas 13 personas que formaban una organización dedicada a la adquisición y distribución de droga en La Safor

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en varias localidades de la comarca de la Safor a cuatro mujeres y nueve hombres de entre 31 y 50 años que formaban una organización dedicada a la adquisición de sustancias estupefacientes y a su posterior distribución a pequeña y mediana escala en la comarca de La Safor.

Los agentes iniciaron la investigación tras conocer que un individuo adquiría "importantes" cantidades de droga para posteriormente distribuirla a través de los colaboradores con los que contaba la organización. El cabecilla del grupo, a través de estas personas, comercializaba con las sustancias estupefacientes por varias localidades de la comarca de La Safor, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Durante el desarrollo de la operación, bajo el nombre de 'Oasis', los agentes han identificado al resto de los participantes y han averiguado en qué escala se encontraban cada uno de ellos, quienes operaban en diferentes localidades de la Safor, donde tenía fijada su residencia.

Ante tales indicios, los investigadores realizaron diferentes registros en varias viviendas en los que se intervinieron 1.865,52 gramos de cocaína, 603 gramos de marihuana, 47.515 euros en efectivo, cinco teléfonos móviles, dos tarjetas SIM, un patinete eléctrico, un ordenador de mesa, dos vehículos, varios rollos de fleje y recortes de plásticos y cuatro billetes de 50 euros con la inscripción 'This is not legal' (esto no es legal).

Como consecuencia de las investigaciones, los agentes han detenido a 13 personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo organizado. Siete de ellas tienen antecedentes policiales y seis han ingresado en prisión.