Detenido en Benidorm un fugitivo buscado por Rumanía por delitos contra el orden y la seguridad pública

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ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Benidorm (Alicante) a un varón de 41 años de edad sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades de Rumanía por un delitos contra el orden y la seguridad pública.

La detención de esta persona se produjo por una patrulla de seguridad ciudadana cuando fue identificado en la vía pública, según ha informado Jefatura en un comunicado.

El fugitivo, ante la presencia policial adoptó una maniobra esquiva al intentar eludirse de los agentes y, tras darle el alto y llevar a cabo el filtrado de sus datos a través de las bases de datos de la Policía Nacional, comprobaron que sobre dicha persona pesaba una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades de Rumanía desde julio de este año por delitos contra el orden y la seguridad pública.

Los hechos que motivaron su detención ocurrieron en el año 2023 en Rumanía. El fugitivo, mientras se encontraba en el interior de un casino, comenzó a proferir insultos y amenazas hacia otro varón, manteniendo una actitud violenta y alterada que provocó graves alteraciones del orden público en el establecimiento, hechos por los que se enfrenta a una pena de un año y cinco meses de prisión.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.