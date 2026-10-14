Detenido en Dénia acusado de amenazar de muerte a una mujer para evitar que declarara en un juicio

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Dénia (Alicante) a un hombre de 54 años acusado de obstrucción a la justicia por presuntamente amenazar de muerte a una mujer para que no asistiera a un juicio que tenían ambos y evitar que declarara en su contra.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial de Denia se hicieron cargo de la investigación cuando una mujer acudió a comisaría a denunciar que un varón la había amenazado de muerte por teléfono, ha detallado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

Según relató a los policías, su madre tenía que asistir en las próximas semanas a un juicio en la Audiencia Provincial de Alicante en el que tendría que declarar por un tema relacionado con una estafa y al parecer habría una persona a la que no le interesaba que su madre se presentara porque sus manifestaciones le podrían perjudicar.

La denunciante dijo que cuando su madre se encontraba en la vía pública se le acercó un vehículo y un varón que iba a bordo le dijo que la mataría si se presentaba al juicio. Tanto la denunciante como su madre temían que esa persona hiciera efectivas sus amenazas, hasta el punto que incluso se llegaron a plantear no asistir al juicio para evitar posibles represalias.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron una investigación para identificar plenamente al presunto autor de estas amenazas y, tras varias comprobaciones, fue identificado, localizado y detenido acusado de un delito de obstrucción a la justicia. Las actuaciones policiales se remitieron al juzgado de guardia de Dénia.