Detenido en Guardamar del Segura un joven acusado de 39 robos en vehículos en una noche

Imagen de uno de los vehículos dañados - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Guardamar del Segura (Alicante) a un joven de 20 años como presunto autor de 40 delitos contra el patrimonio cometidos durante la madrugada del 16 de octubre. Los hechos investigados incluyen 39 robos con fuerza en interior de vehículos y otro ilícito porque al parecer también intentó acceder por la fuerza a un comercio. Los hechos afectaron a numerosos vecinos de la localidad.

La investigación se inició después de que una patrulla tuviera conocimiento de una sucesión de sustracciones en ese periodo de tiempo. El arrestado supuestamente habría fracturado las lunas de numerosos vehículos estacionados en distintas calles del municipio para acceder a su interior y apropiarse de los efectos que pudiera encontrar.

Además, durante esa misma noche, se habría producido un intento de acceso por la fuerza a un establecimiento comercial, para lo que el sospechoso presuntamente habría forzado una de sus puertas correderas, ha informado el instituto armado en un comunicado.

Ante la sucesión de hechos, la Guardia Civil de Guardamar de Segura puso en marcha de inmediato las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido e identificar al responsable. La investigación permitió analizar los indicios disponibles y establecer la presunta autoría de los delitos en un breve espacio de tiempo.

La "coordinación" de los agentes intervinientes y la "rapidez" de las diligencias practicadas resultaron "determinantes" para identificar y localizar al sospechoso de los robos, han subrayado desde la Benemérita.

Finalmente, el joven fue detenido durante la mañana del mismo día en que se habían cometido los robos. Una vez finalizadas las actuaciones policiales, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que decretó su ingreso en prisión provisional.