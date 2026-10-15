Detenido un hombre acusado de atracar dos veces una misma gasolinera de Villena

Agentes de la Guardia Civil junto al detenido - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 37 años acusado de robos con violencia e intimidación por presuntamente atracar dos veces una misma gasolinera de Villena (Alicante), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La investigación se inició a raíz del primer hecho, cuando, al parecer, el varón accedió al local y, tras intimidar al trabajador con un arma blanca, se apoderó del dinero de la caja y huyó. Semanas después hubo un segundo robo en la misma estación de servicio, cuando el ahora arrestado supuestamente volvió a intimidar al empleado con un objeto punzante y sustrajo el dinero.

Según la Guardia Civil, las gestiones realizadas por los investigadores permitieron establecer la posible relación del mismo varón con ambos hechos y continuar con las actuaciones para localizarlo.

Al día siguiente del segundo robo, la Policía Local de Biar, población próxima a Villena, comunicó al instituto armado que el vehículo relacionado con la investigación había sido localizado en las inmediaciones de una estación de servicio del municipio.

Ante la posibilidad de que pudiera producirse un nuevo asalto, agentes de la Guardia Civil y del cuerpo de seguridad local se desplazaron hasta el lugar, donde localizaron e identificaron al hombre y lo detuvieron como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación.

Durante la inspección del vehículo del arrestado, los agentes hallaron varias prendas de ropa presuntamente relacionadas con los hechos, así como dinero en efectivo.

El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena, que ha decretado su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.