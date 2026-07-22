Detenido un hombre en Sagunto acusado de intentar matar a otro tras una discusión de tráfico - CNP

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio valenciano de Sagunto a un hombre acusado de intentar matar a otro tras una discusión de tráfico el pasado día 14. Al parecer, el detenido, que ya ha ingresado en prisión, que viajaba en una motocicleta sacó un arma de fuego y disparó contra la puerta del vehículo de otro conductor con el que había tenido una fuerte discusión huyendo posteriormente a gran velocidad.

Los agentes iniciaron una investigación para tratar de localizar al autor y posibles vestigios del disparo, comprobando que el proyectil que había impactado en la puerta derecha del vehículo efectivamente procedía de un arma de fuego.

Además, una imagen tomada por un vecino previa al incidente facilitó la identificación del autor, logrando su detención por parte de los agentes por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa y por tenencia ilícita de armas. A consecuencia de los hechos, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión.