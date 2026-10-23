Detenido un joven acusado de asaltar con violencia a una persona que iba con su pareja en Sant Vicent del Raspeig

Archivo - Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 18 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación contra una persona que paseaba con su pareja en Sant Vicent del Raspeig (Alicante), ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron cuando el sospechoso se acercó a la víctima y supuestamente tiró de la cadena de oro que llevaba en el cuello. Durante el asalto, al parecer la empujó, ocasionándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

Tras recibir la denuncia, el área de investigación de la Guardia Civil de Sant Vicent del Raspeig inició las gestiones para identificar y localizar al presunto responsable. Las averiguaciones permitieron reconstruir el recorrido que había seguido tras el robo y recopilaron informaciones que ayudaron a su identificación.

Así, los agentes compartieron toda la información recabada con otras unidades para facilitar la localización. Según el instituto armado, la colaboración con la Policía Nacional resultó determinante para avanzar en la investigación.

Días después de los hechos, agentes de este cuerpo localizaron en Alicante a una persona que coincidía con las características del sospecho, por lo que avisaron a los investigadores de la Guardia Civil, que se desplazaron al lugar.

Una vez allí, realizaron las comprobaciones oportunas y confirmaron que se trataba de ese joven, quien, además, portaba la misma gorra, gafas y reloj que el día del asalto, por lo que fue arrestado acusado de un robo con violencia e intimidación. Tras su puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, el órgano judicial ha decretado su libertad con medidas.