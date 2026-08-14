La DGT prevé más de 728.000 desplazamientos en la operación especial del 15 de agosto en la Comunitat Valenciana

Archivo - Imagen de archivo de varios vehículos en la A3 - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La operación especial de tráfico con motivo de la festividad del 15 de agosto arranca este viernes a las 15.00 horas y se prolongará hasta las 24 horas del domingo 16. La Dirección General de Tráfico prevé 5.610.000 desplazamientos de largo recorrido en el conjunto de España, de los que 728.178 se realizarán en la Comunitat Valenciana.

Durante los dos meses de verano, la DGT espera más de 13,7 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la Comunitat, un 3,73 por ciento más que los registrados en las mismas fechas del año pasado, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha pedido "responsabilidad y prudencia" al volante y ha insistido en la importancia de respetar los límites de velocidad y la señalización en carretera, no conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol, apagar el móvil, evitar cualquier tipo de distracción y planificar el viaje con antelación.

"No debemos bajar nunca la guardia", ha señalado Bernabé. Del 1 de julio al 12 de agosto se han registrado 13 víctimas mortales en las carreteras de la Comunitat Valenciana -siete en la provincia de Alicante, cinco en la de Valencia y una en la de Castellón-, tres más que en el mismo periodo del año pasado.

La delegada ha destacado que "detrás de cada desplazamiento hay una vida que proteger". Por ello, durante los próximos días se establecerán medidas especiales de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico que afectarán al ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

El dispositivo estará integrado por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal del Centro de Gestión de Tráfico, patrulla de helicópteros, así como por personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera. También contará con la colaboración de las Policías Locales en los accesos a las grandes poblaciones y travesías en las que tengan competencias.

DÍAS Y HORAS DE MAYOR INTENSIDAD DE CIRCULACIÓN

Los días más desfavorables son este viernes, de 16.00 a 21.00 horas; el sábado, de 08 a 21.00 horas y el domingo, en la misma franja horaria.

Las carreteras y puntos más conflictivos son, en la provincia de Alicante, la A-70, del punto kilométrico 0 al 31,2, en los accesos y salidas de la circunvalación de Alicante; la N-332 entre el 157 y el 159, en el acceso a Altea, del 95 al 86,5, en los accesos a El Altet-Santa Pola y costa y del 49 al 55, en los accesos a Torrevieja.

En Castellón, en la CV-13, en el punto kilométrico 16,4, en el ramal de enlace con AP-7 y N-340 en Torreblanca y en la provincia de Valencia, en la A-3 en el tramo de entrada a Requena, en la entrada y salida a Quart de Poblet; en A-7/A-3, en el enlace de las dos autovías, de entrada y salida); la N-332, en los extremos de la variante de Gandia y travesías de Bellreguard y Oliva reguladas por semáforos, en la entrada y salida; el acceso a Tavernes de la Valldigna y playas; la rotonda de acceso a Cullera y playas y en la CV-500, en el tramo entre el fin de la autovía y la Rotonda del Sidi en la salida y entre la Rotonda del Perellonet y la del Saler en los retornos.