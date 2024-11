Díaz avanza que los permisos retribuidos para afectados por la DANA no tendrán plazos establecidos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado este viernes que los permisos retribuidos que se concederán a los trabajadores afectados por la DANA que no puedan acudir a su puesto de trabajo no tendrán un plazo establecido de días, salvo en el caso del permiso por fallecimiento de un familiar, que se amplía a cinco días a contar desde el sepelio.

"Hemos decidido colocar una fecha indeterminada, porque las causas son muy diferentes. Por tanto, no vamos a fijar un plazo, excepto solamente en el caso del permiso por fallecimiento, que ampliamos a cinco días desde el día del sepelio. Es el único plazo que vamos a incorporar. El resto de los permisos, es decir, ausencias justificadas al trabajo, lo van a hacer con carácter indeterminado", ha señalado la vicepresidenta.

La razón para no incorporar plazos a estos permisos, ha explicado, es que no se puede saber en qué fecha estarán operativas las vías de comunicación, la conectividad de los teléfonos móviles, de los teléfonos fijos o del agua, entre otras circunstancias que pueden impedir a los trabajadores acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar.

Díaz, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha recordado que estos permisos retribuidos serán, a diferencia de lo ocurrido en pandemia, no recuperables, es decir, que los trabajadores afectados por la DANA no tendrán que recuperar las horas o días en los que no hayan ido a trabajar.

Estos permisos forman parte del 'escudo laboral' que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros del próximo lunes, que se celebrará un día antes de lo habitual por motivos de agenda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dicho escudo tendrá efectos retroactivos desde el 29 de octubre e incluirá también los ERTE, ya disponibles desde la reforma laboral, un subsidio extraordinario para empleadas de hogar y la puesta en marcha del Plan Me Cuida, entre otras medidas.

Pero "la gran novedad", ha destacado Díaz, será el "elenco" de permisos retribuidos a los que podrán acogerse los afectados por la DANA, con percepción "íntegra" del salario.

Las causas para acogerse a estos permisos son variadas: falta de conectividad, búsqueda de familiares desaparecidos, destrucción de vivienda y materiales de trabajo o cuidado de familiares, entre ellas.

"Lo que hemos hecho es ajustar una multitud de causas justamente a la concesión de un permiso retribuido, por eso quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores. Por ejemplo, cuando haya inconvenientes de movilidad, se da la cobertura para un permiso de retribuido. Por tanto, los trabajadores que estén tranquilos, porque van a percibir y a cotizar por trabajo efectivo como si no hubiera pasado nada", ha remarcado Díaz.

Al mismo tiempo, la ministra ha animado a los trabajadores a utilizar los canales de denuncia existentes, como la Inspección de Trabajo, si se vulneran sus derechos.

SIN DESPIDOS

La vicepresidenta ha indicado que las medidas laborales que va a adoptar el Gobierno para los afectados por la DANA "no estarán sujetas a las limitaciones geográficas de la catástrofe", pues se puede vivir en una zona damnificada por el temporal y trabajar fuera de ella o viceversa.

En el caso de que existan mecanismos que permitan acudir a trabajar (por ejemplo, la habilitación de un autobús por parte de la empresa si no se cuenta con coche privado y hay que desplazarse), la vicepresidenta ha indicado que se podrá ir a trabajar siempre que no haya riesgos para el trabajador.

"El mandato que hemos dado es que, si no se puede acudir físicamente, se teletrabaje. Pero si hay mecanismos para poder con seguridad, sin riesgos para la vida, claro que se puede ir a trabajar", ha subrayado.

Díaz ha aprovechado también para pedir a las empresas que cumplan con la ley y protejan a sus trabajadores. "Estoy haciendo un seguimiento diario de las empresas que no están cumpliendo la legalidad vigente", ha apuntado la vicepresidenta, que ha subrayado que la Inspección de Trabajo "sabe exactamente qué empresas están cumpliendo y cuáles no".

La ministra ha reiterado que el 'escudo laboral' a los afectados por la DANA incluirá la nulidad del despido. "Quiero mandar un mensaje a las empresas, se trata de mantener los puestos de trabajo, no hay que despedir a nadie. El Gobierno de España está desplegando todos los mecanismos", ha subrayado la vicepresidenta.

Preguntada por la gestión de la crisis provocada por la DANA, la ministra ha afirmado que "los servicios públicos y las alertas han funcionado" y que todo eso está documentado.

"Creo que las cosas están claras, los servicios funcionaron, las alertas funcionaron y, presuntamente, creo que algunas cosas se pudieron haber evitado", ha subrayado.

En todo caso, y aunque "tiene opinión sobre esta gestión", ha señalado que, al igual que el Gobierno de España, su atención se centra ahora mismo "en salvar empresas, autónomos, trabajadores y, lo principal, salvar vidas y acompañar emocionalmente a las personas de Valencia".