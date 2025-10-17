Díaz insiste en rechazar la subida de cuotas a autónomos: "Hay que caminar hacia una política de ingresos reales"

VALÈNCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido en rechazar la subida de cuotas a autónomos: "Hay que caminar hacia una política de ingresos reales y la propuesta que conocemos penaliza a las rentas inferiores".

Díaz se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar Torrent (Valencia) para seguir la evolución de los trabajos tras la dana, al ser preguntada por su opinión sobre la propuesta de subida de cuotas a autónomos.

Al respecto, Díaz ha subrayado que los autónomos son "muy importantes" en el país, puesto que suman 3.400.000 personas y "son el enclave territorial". "En la gestión de la crisis financiera de Mariano Rajoy se desplomaron más de 500.000 autónomos y ahora hemos salido de la crisis con más autónomos", ha subrayado.

Los autónomos, ha explicado, no es un grupo uniforme, puesto que hay muchos tipos, con lo que Díaz ha abogado por "caminar hacia una política de ingresos reales". "La propuesta --ha añadido-- que conocemos penaliza a las rentas inferiores y creemos que la progresividad en cotizaciones debe de empezar por arriba y no por abajo".

También ha comentado que el margen de mejora del trabajo autónomo es "absoluto" y ha puntualizado que quedan "muchos cambios y reformas" pendientes. "Me gustaría que hablásemos de autónomos en positivo porque los datos son contundentes en cuanto a creación de empresas de trabajo autónomo y respecto a márgenes y beneficios empresariales".

"Tenemos --ha añadido-- un tejido autónomo que tiene que ser mejorado, crecer el tamaño del trabajo que desarrollan, internacionalizar más sus negocios, pero van bien las cosas".

Por otro lado, preguntada por unas declaraciones de Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), sobre la situación de los autónomos, Díaz ha dicho que "hay que ser rigurosos" y ha aclarado que "no existe el subsidio para mayores de 52 años en los autónomos. "Lorenzo Amor sabe que no existe el subsidio para mayores porque técnicamente no es correcto para autónomos, lo que sí existe es una prestación por cese de actividad que debe ser mejorada", ha agregado.