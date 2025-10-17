Díaz subraya que con el fracaso de la OPA de BBVA a Sabadell "ha ganado el sentido común en el país"

VALÈNCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha manifestado que con el fracaso de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA a Sabadell "ha ganado el sentido común en el país".

Díaz se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar Torrent (Valencia) para seguir la evolución de los trabajos tras la dana, al ser preguntada por su opinión sobre esta operación económica.

La vicepresidenta del Gobierno ha indicado que "desde el minuto cero" el Ejecutivo ha manifestado que la OPA era un elemento "de alto riesgo" de concentración bancaria: "Decíamos --ha agregado-- que la OPA era muy arriesgada en términos sociales para el país".

Además, ha recordado que la operación "iba a encarecer el crédito de pequeñas empresas y de actores", además de que "iba a generar una mayor exclusión financiera", ha dicho.

"En términos democráticos --ha agregado-- hacer esta operación con el tejido económico y social en contra era un error. Así, esto supone un paso adelante y en positivo y de refuerzo democrático porque vemos que esta OPA era contra al sentido común y ha ganado el sentido común en el país".