La Diputació promociona en Navarra los atractivos turísticos de la provincia de Valencia

La Diputación promociona en Navarra los atractivos turísticos de la provincia de Valencia - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 20 febrero 2026 14:48
   VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Diputació de València vuelve a la Feria Internacional de Turismo Reyno de Navarra-Navartur para "potenciar la promoción de la oferta turística de la provincia en este gran escenario, que abre las puertas a un mercado potencial muy interesante para nuestro territorio", ha destacado el diputado de Turismo de la corporación, Pedro Cuesta.

   Cuesta ha asistido a la inauguración de Navartur 2026 y ha visitado el estand con el que la institución provincial dará a conocer, hasta el 22 de febrero, todas las experiencias turísticas propuestas actualmente por los destinos valencianos, junto con los municipios de Cullera, Tavernes de la Valldigna, Gandia y Oliva, que asisten como coexpositores de la marca de la Diputación, València Turisme, tal y como ha informado la corporación provincial en un comunicado.

   El certamen anual se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos Baluarte de Pamplona y está dirigido tanto a público profesional como general. En él se dan cita organismos oficiales de promoción turística nacionales e internacionales, empresas de alojamiento, agencias de viaje y turoperadores, compañías de transporte, ecoturismo, turismo de aventura, de playa y urbano, de congresos y de enoturismo, entre otros.

CONGRESO DE TURISMO GASTRONÓMICO

   Además de asistir a la feria de Pamplona, la Diputació también estuvo presente ayer en el Congreso de Promoción y Comercialización de Experiencias Sostenibles de Turismo Gastronómico que precedió a la apertura de Navartur 2026. Este congreso contó con las aportaciones de expertos nacionales e internacionales en turismo gastronómico.

   Los participantes abordaron casos de éxito de experiencias, planificación y desarrollo de rutas culinarias en la promoción de destinos gastronómicos e incidieron sobre la sostenibilidad, la eficiencia energética, la digitalización y la competitividad como ejes fundamentales de gestión en este ámbito.

   Por otra parte, la Diputación también participará con su marca turística y su Catálogo de Experiencias Turísticas 2026 en el Workshop Navartur Meet B2B, una jornada de contratación especializada en turismo enogastronómico que potencia el contacto entre oferta y demanda mediante reuniones presenciales con agencias de viajes y turoperadores.

