Diputació de València aprueba un nuevo convenio de 51,5 millones con la Epsar para reparar y construir depuradoras

Contempla ocho nuevas y mejoras en estaciones de otros 70 municipios de menos de 10.000 habitantes

VALÈNCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha aprobado un nuevo convenio de 51,5 millones de euros con la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) para reparar y construir depuradoras. En concreto, el nuevo acuerdo --cuya inversión es al margen de los 32,5 millones en obras de emergencia en estas instalaciones tras la dana-- contempla ocho nuevas depuradoras en Andilla, Requena, Alpuente, Albaida, Gavarda, Sot de Chera, la Puebla de San Miguel y Almiserà-Llocnou de Sant Jeroni, así como mejoras en estaciones de otros 70 municipios de menos de 10.000 habitantes.

Así se ha aprobado este viernes en un pleno extraordinario en la corporación provincial donde el acuerdo ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos menos Compromís, que se ha abstenido. De esta forma, queda renovado el acuerdo de cooperación entre la Diputació y la EPSAR, ente de la Generalitat que se encarga de la gestión del agua.

El nuevo convenio, pendiente ahora de aprobación por parte del Consell, destinará 51,5 millones de euros a obras de depuración en el período 2025-2028, y se suma a los 32,5 millones que ambos entes destinaron a actuaciones de urgencia en otras 75 depuradoras afectadas por la dana, que se encuentran ya en marcha.

La vicepresidenta primera y presidenta del Consejo de Egevasa, Natàlia Enguix, y el diputado del Ciclo Integral del Agua, Paco Comes, han coincidido en la importancia de este acuerdo. Según Enguix, se pone de manifiesto "la voluntad de este equipo de gobierno de reforzar la acción conjunta con la Generalitat e impulsar, a nivel interno, la empresa pública Egevasa como la potente herramienta que es para trabajar de forma directa en un ámbito fundamental como es el Ciclo Integral del Agua".

"Tenemos la capacidad de conveniar para ayudar a los ayuntamientos a resolver los problemas en depuración, que pueden acarrear consecuencias penales, y para ello hemos creado un servicio específico del agua y potenciamos acuerdos como el de la EPSAR, que nos ha permitido poner en marcha actuaciones de emergencia a consecuencia de la dana", ha añadido la vicepresidenta.

La también responsable de la Junta General de Egevasa ha insistido en la importancia de "desbloquear un acuerdo que estaba estancado durante años y requería voluntad política, cobertura legal y profesionales cualificados para hacer frente a los trabajos; esos técnicos y operarios que tenemos tanto en la EPSAR como en Egevasa, la empresa dependiente de la Diputación que se encargará de la coordinación de los trabajos en 78 municipios en los próximos años".

El nuevo acuerdo, que da continuidad al convenio firmado en 1999, destina más de 50 millones de inversión, en el plazo de cuatro años, para mejorar y construir depuradoras en 78 municipios de menos de 10.000 habitantes, además de las actuaciones de emergencia que puedan surgir. Con el anterior convenio "se han garantizado los recursos técnicos, económicos y humanos en materia de depuración, dando respuesta inmediata ante crisis como fue la dana de 2019 en Ontinyent o la reciente riada que ha afectado a cerca de un centenar de municipios", según el diputado del Ciclo Integral del Agua, Paco Comes.

Comes ha desglosado que de los 51,5 millones de euros, 45 corresponden a la Epsar, cuya financiación proviene del canon de saneamiento, y 6,5 millones a la Diputació, que se encargará además de la coordinación y puesta en marcha de los trabajos. El acuerdo se extenderá durante los próximos cuatro años, con una partida de 5,6 millones para 2025; 22,3 millones en 2026; 16,7 millones en 2027; y unos siete millones de euros el último año, ha detallado Comes.

El diputado ha destacado que el marco jurídico, técnico y administrativo "aporta seguridad al acuerdo y permite intervenir de la forma más rápida y eficaz ante emergencias como la que ha causado la dana, y en materia de depuración en general, un tema capital para el medio ambiente y la salud humana".

Desde Compromís, el diputado Pau Andrés ha justificado la abstención de su grupo en que no entienden la urgencia del pleno, en el "poco tiempo" que han tenido para prepararse toda la información, y porque en los recientes presupuestos de la corporación provincial aprobados no se ha tenido en cuenta este acuerdo. Y se ha preguntado "por qué tenemos que arreglar la casa" a la Generalitat si no tiene presupuesto. "Se está jugando un poco con doble vara de medir", ha mantenido.

Por parte del PSPV, el portavoz, Carlos Fernández Bielsa, ha calificado de "positivo" el acuerdo, algo que lo que ya habían trabajado como gobierno y que estaba "pendiente". Aunque han votado a favor, como crítica ha expresado "cierta extrañeza" por "la urgencia y la premura" y por la "falta de previsión" porque el convenio "en la práctica supone modificar el presupuesto que acabamos de aprobar y esto se tenía que haber tenido presente".

El diputado ha querido también poner en valor el trabajo realizado por Egevasa, "un instrumento útil para los municipios que se ha demostrado también durante la emergencia y eso es beneficioso para los pueblos afectados". Bielsa ha pedido al diputado del Ciclo Integral del Aua que se implique para que las depuradoras de Ontinyent y Camp de Turia sean gestionadas por Egevasa, porque es "necesario" y ya podían haberse incorporado al convenio.

Comes ha justificado la "urgencia" en la aprobación tras año y medio de trabajo, ha agradecido a Bielsa el apoyo y ha afirmado que están "totalmente implicados" en esta materia porque el agua "no tiene color político". "Estaba todo previsto pero ha costado negociar y al final ha quedado en un acuerdo muy favorable", ha sostenido.

Por su parte, Enguix ha agradecido igualmente el 'sí' del PSPV y ha reprochado a Compromís que en la anterior legislatura "no hicieron nada" y no se apostó por que la gestión del agua "sea pública. Asimismo, ha agradecido el trabajo de Egevasa en la dana, ya que solo ocho municipios afectados están gestionados por la entidad pero "se ha trabajado en 78.