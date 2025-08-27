La Diputació de València ofrece asistencia a municipios afectados por la dana para obras de agua y alcantarillado

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, la vicepresidenta primera y presidenta de Egevasa, Natàlia Enguix, y Paco Comes, diputado de Ciclo Integral del Agua. - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha anunciado que pone a disposición de los municipios afectados por la dana "todos sus recursos y capacidades" para ejecutar obras de reparación y mejora en agua potable y alcantarillado.

Esta iniciativa se suma a las actuaciones de emergencia que la Diputación ya ha llevado a cabo desde los primeros días tras el temporal, garantizando el restablecimiento de los servicios esenciales para la ciudadanía, y se dirige a todos los municipios que lo soliciten, con una inversión estimada de 64.175.297 euros en agua potable y 290.090.878 euros en alcantarillado en las localidades damnificadas por las inundaciones, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha destacado que desde la corporación han trabajado "desde el primer momento para apoyar a los municipios afectados por la dana". "Este ofrecimiento institucional se enmarca dentro del compromiso de la Diputació de garantizar la asistencia y coordinación necesarias para afrontar situaciones de emergencia", ha enfatizado.

Por su parte, la vicepresidenta primera y presidenta de Egevasa, Natàlia Enguix, ha añadido que la Diputació, a través de sus mecanismos de coordinación y planificación, "facilita a los municipios los recursos y herramientas necesarias para agilizar la ejecución de las obras urgentes".

"Las actuaciones de emergencia ya ejecutadas, como la reparación de redes dañadas, la reposición de conducciones de agua potable y alcantarillado, y la instalación de suministros alternativos, han sido fundamentales para garantizar la continuidad del servicio en los primeros días tras la catástrofe. De esta manera, se asegura que las intervenciones se realicen de forma organizada y segura, reforzando el respaldo institucional a los ayuntamientos y a sus vecinos", ha subrayado.

Asimismo, Paco Comes, diputado de Ciclo Integral del Agua, ha expresado que esta medida "ofrece a los municipios un mecanismo ágil y eficaz para atender las necesidades más urgentes, asegurando la calidad del suministro de agua potable y el correcto funcionamiento de las redes de alcantarillado".

"Se trata de un complemento a las intervenciones de emergencia previas, que ya permitieron restablecer el servicio y evaluar los daños de manera inmediata", ha remarcado.

ACTUACIONES DE EMERGENCIA

Entre las actuaciones de emergencia que la Diputació ha llevado a cabo hasta el momento, han destacado la reparación y limpieza de redes de agua potable y alcantarillado afectadas por la dana; la reposición de colectores y conducciones dañadas; la instalación de sistemas de suministro alternativo mediante camiones-cisterna; la realización de analíticas de calidad de agua y lodos; y la coordinación de recursos humanos y materiales para asegurar la continuidad del servicio en todos los municipios afectados.

Estas intervenciones constituyen la base sobre la que se suma ahora el ofrecimiento formal para ejecutar obras adicionales, ampliando la cobertura y reforzando la preparación de los municipios de cara a la temporada de lluvias.

Este ofrecimiento se realiza en el marco del Decreto del Gobierno que habilita actuaciones de emergencia y ayudas para infraestructuras esenciales tras catástrofes naturales, proporcionando a los ayuntamientos un mecanismo formal para agilizar la contratación y ejecución de las obras necesarias, garantizando así la eficacia y la rapidez en la recuperación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

La Diputació ha resaltado que pone su apoyo a disposición de todos los municipios afectados que lo soliciten, tanto con gestión directa como indirecta. Con esta iniciativa, "refuerza su papel institucional de apoyo, coordinación y agilidad frente a emergencias, garantizando que los municipios puedan recuperar cuanto antes los servicios esenciales de agua potable y alcantarillado para todos sus vecinos".