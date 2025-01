La Diputació de València pide al Gobierno que incluya como afectados por la dana a 28 municipios más

Argumenta en una carta dirigida a Bernabé que el listado no recoge a todos los ayuntamientos que sufrieron daños por la riada

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha solicitado de manera formal al Gobierno de España la inclusión de 28 nuevas localidades de la provincia en el listado de municipios afectados por la dana que aprobó el ejecutivo central el pasado 5 de noviembre en el Real Decreto-ley 6/2024.

En el anexo del documento, "elaborado pocos días después de la catástrofe y que no ha vuelto a ser actualizado", son 75 los municipios con la condición de afectados por las inundaciones, según ha recalcado la corporación provincial en un comunicado.

A través de una carta dirigida a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, el diputado provincial de Fondos Europeos, Juan Ramón Adsuara, ha subrayado que el listado del Real Decreto "no recoge a todos los municipios afectados por la dana", con lo que se crea "una diferencia y desigualdad territorial con respecto a los que sí tienen esa consideración".

"El reconocimiento de las 28 localidades propuestas les daría la posibilidad de acceder a diferentes ayudas estatales y europeas. Considero imprescindible que las ayudas lleguen de manera equitativa a todas las localidades que han sufrido el impacto de este fenómeno meteorológico extraordinario, garantizando así la igualdad de oportunidades en la recuperación económica y social de todos los municipios afectados", afirma Adsuara en su petición, en la que traslada la "preocupación" que le han manifestado "numerosos representantes y vecinos de los pueblos excluidos".

El diputado provincial sostiene que, dada la "situación caótica" que se vivió durante los días posteriores a la catástrofe, resulta "comprensible" que el listado "no fuese fidedigno con la realidad en un primer momento".

"NO RESULTA JUSTIFICABLE"

Pero considera que, tras la emisión de diversos informes técnicos durante las semanas siguientes, como el de la Cámara de Comercio del 22 de noviembre, en los que se constata que varios municipios "gravemente afectados" no han sido contemplados en el listado, "no resulta justificable la no actualización del decreto".

"Ello deja a numerosas familias, agricultores, pequeños empresarios y administraciones locales en una situación de especial vulnerabilidad y desigualdad", ha insistido Juan Ramón Adsuara, en nombre de la Diputació de València.

Como ejemplo, ha citado "las ampliaciones que sí que ha llevado a cabo la Generalitat en dos ocasiones, el 19 de noviembre y el 16 de diciembre, después del listado inicial elaborado el 4 de noviembre".

Para la Diputació de València, es "imprescindible" que el Gobierno de España incluya en su lista de municipios con la consideración de afectados por la dana a Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo, Carcaixent, Castelló, Castielfabib, Chulilla, l'Ènova, Manuel, Millares, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo y Xeraco, "que cumplen los criterios establecidos para acceder a las diferentes ayudas".

"Todos ellos sí que están considerados como afectados por las inundaciones por el Gobierno de la Generalitat Valenciana", añade.