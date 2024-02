La Diputación de Alicante aprueba los presupuestos de 2024 con el voto en contra de PSPV, Compromís y Vox

ALICANTE, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado el presupuesto de la institución provincial para 2024 con el voto a favor del equipo de gobierno (PP), que tiene mayoría absoluta en la institución, y el 'no' de la oposición --PSPV-PSOE, Compromís y Vox--.

Las cuentas son "las más altas de la historia" de la corporación, con 295 millones de euros, un 4,1 por ciento más que el ejercicio anterior y el equipo de gobierno ha resaltado en un comunicado que "apuesta por el municipalismo y el gasto social".

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha afirmado durante el debate plenario que están "seguramente ante el mejor presupuesto que pueda tener la provincia de Alicante", al tiempo que ha defendido que, a pesar de tener mayoría absoluta, "el gobierno provincial ha tendido puentes, ha ejercido la escucha activa y el diálogo con la oposición, buscando el máximo consenso, en este caso para sacar adelante el presupuesto más alto en la historia de la Diputación".

Al respecto, ha puesto de manifiesto que las cuentas de 2024 incluyen una veintena de enmiendas presentadas por los grupos de la oposición por cerca de dos millones de euros.

Además, ha señalado que el documento económico "da continuidad a las principales líneas ya existentes y al trabajo que se venía desarrollando, poniendo la fuerza en la atención a los municipios, especialmente a los más pequeños", y ha cifrado en 133,8 millones de euros la aportación a ayuntamientos, mancomunidades y entidades menores. "Es la máxima vocación de esta institución para garantizar que todos los ciudadanos seamos libres e iguales, vivamos donde vivamos", ha expresado.

El presidente ha resaltado como "ejes" que marcarán la acción del gobierno "el soporte a los municipios, la defensa de la igualdad y de la lengua, el impulso de las inversiones o el apoyo a los sectores productivos de la provincia", entre otros.

"Esta corporación tiene mimbres para hacer una gran política en este periodo 2023-2027", ha sostenido, al tiempo que ha añadido que "desde el diálogo y la escucha activa" deben aprovechar la "fortaleza" de la institución provincial para que "siga siendo punta de lanza que ayude a que cualquier municipio de esta provincia pueda seguir adelante y a que la gente se pueda quedar a vivir en ellos y tenga oportunidades".

"CUENTAS MÁS SOCIALES DE LA HISTORIA"

Por su parte, la vicepresidenta primera y diputada de Economía, Ana Serna, ha expuesto las principales líneas del presupuesto, que en el caso del consolidado --incluye organismos y entidades dependientes-- se eleva a 343 millones de euros, un 5,3% más.

"Estamos ante el mayor presupuesto de la Diputación, con una cifra récord de ingresos y gastos que va a permitir distribuir entre los municipios más de 133,8 millones de euros, al tiempo que nos encontramos con las cuentas más sociales de la historia de la Diputación, con más de 42 millones de euros para dar cobertura a las necesidades de los colectivos más vulnerables", ha subrayado Serna.

Además, ha puesto en valor el incremento del área de Ciclo Hídrico, que en 2024 superará los 15,5 millones de euros para el impulso de infraestructuras hidráulicas de saneamiento y abastecimiento y mejora de la eficiencia del agua de regadío. "Demostrando, una vez más, que siempre vamos a estar junto a los regantes y agricultores cuando más lo necesitan", ha recalcado.

PRESUPUESTOS "A BASE DE RODILLO"

Por su parte, los portavoces de los distintos grupos de la oposición han argumentado su rechazo a estas cuentas. En concreto, el portavoz del grupo socialista, Vicente Arques, ha considerado que estos presupuestos "no son los que necesita la institución", y ha acusado al equipo de gobierno de aprobarlos "a base de rodillo y sin haber escuchado a la oposición", según han indicado en un comunicado.

"No pueden esperar que votemos a favor de unas cuentas que llegan tarde y mal, en donde a la oposición solo le han aceptado unas enmiendas que afectan al 0,44 por ciento del presupuesto total y haciendo caso omiso al fondo de cooperación. Dicen que el fondo es voluntario, si es así, ¿por qué no dicen que sí?", se ha preguntado, en relación al Fondo de Cooperación, que no ha sido incluido en las cuentas.

Asimismo, ha sostenido que las cuentas "aún llevan proyectos sin ejecutar aprobados en 2016", que ha tachado de "mala gestión". "Estos presupuestos reflejan una falta total de ideas y de proyectos innovadores que consoliden a la provincia. Son capaces de quitarles diez mil euros al Misteri d'Elx para que Mazón salga a su rescate. Pura pantomima para esconder una ineficacia que lastra la gestión de la institución", ha aseverado.

CRÍTICAS POR NO SUMARSE AL FONDO DE COOPERACIÓN

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha agradecido "el diálogo sincero demostrado y la incorporación de algunas de las enmiendas presentadas", pero ha sostenido que el presupuesto "viene hipotecado por las políticas del anterior gobierno".

En este contexto, ha criticado la supresión del recargo provincial del IAE, que el equipo de gobierno mantendrá en este ejercicio, al tiempo que ha denunciado el descenso de las inversiones y la negativa de la Diputación a sumarse al Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat.

En cuanto a la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha expuesto las distintas enmiendas presentadas por su formación, en las que solicitaba, entre otras cuestiones, la eliminación de determinadas partidas, como la destinada a igualdad, al fomento de la lengua y la cultura popular valenciana, a la de cooperación al Tercer Mundo o la dirigida al comité de empresa y las secciones sindicales, mientras que ha abogado por aumentar y crear nuevas líneas de ayudas para familias numerosas, personas mayores o promoción de la tauromaquia

"Estamos ante un presupuesto continuista que perpetúa errores anteriores, con inversiones en áreas innecesarias, superflues e ideológicas en detrimento de otras que requieren mayor atención", ha aseverado Alemán.

"CUESTIONES INNEGOCIABLES" DE VOX

En respuesta a la oposición, Ana Serna ha afirmado que, de las 87 enmiendas presentadas por el grupo socialista, "40 son un traje a medidas", ya que considera que recogen propuestas para municipios en los que sus alcaldes o concejales son diputados socialistas en la corporación provincial.

Por el contrario, ha agradecido a Compromís sus aportaciones "porque contribuyen a reforzar el presupuesto", mientras que ha criticado la posición de Vox y de sus enmiendas "a las que ha costado dar encaje". "Planteaban cuestiones innegociables, ya que abogan en algunos casos por suprimir partidas que son de obligado cumplimiento, que no son de nuestra competencia o que son de gran importancia para determinados colectivos", ha enfatizado, por lo que ha acusado a Alemán de "falta de rigor".

Tras el debate de las enmiendas que este miércoles se han presentado a pleno, se ha procedido a la votación de las mismas. Todas ellas han sido rechazadas y se ha aprobado de forma definitiva el presupuesto de la Diputación.

2024, AÑO ESTELLÉS

Por otro lado, en la sesión plenaria ordinaria también se han debatido dos mociones. Una de ellas, presentada por el grupo socialista y que ha sido aprobada por todos los grupos a excepción de Vox, para apoyar la declaración de 2024 como Año Estellés en conmemoración del centenario del poeta de Burjassot (Valencia).

Por otro lado, se ha rechazado la propuesta de Compromís para implantar nuevamente el recargo provincial del IAE.