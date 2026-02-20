La Diputación de Alicante destina 300.000 euros a rehabilitar el Ayuntamiento de Formentera y construir un 'camper park'

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (c), durante su visita a Formentera del Segura (Alicante) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, se ha desplazado este viernes a Formentera del Segura para inaugurar las dos últimas obras acometidas por la institución en el municipio, como son la rehabilitación interior del edificio del Ayuntamiento y la construcción de un 'camper park'. Ambas actuaciones, cuyo coste supera los 350.000 euros, se incluyen en el Plan Planifica 2024-2027 y la administración provincial ha sufragado un 85 por ciento, es decir, 300.000 euros.

Acompañado por el alcalde de la localidad, Francisco Cano, el dirigente alicantino ha podido comprobar estas dos obras. "Hoy estamos visitando obras acabadas, realidades como la zona de 'camper park', que es fruto de la visión de un Ayuntamiento que atiende las nuevas demandas de la sociedad, o la rehabilitación del edificio consistorial", ha aseverado Pérez.

Durante la visita, el presidente de la Diputación ha estado acompañado por la vicepresidenta Ana Serna, el diputado de Infraestructuras, Antonio Bernabeu, y el de Emergencias, Luis Rodríguez.

Pérez ha puesto en valor, asimismo, la colaboración interadministrativa "para mejorar la calidad de vida, la oferta de este municipio y la prestación de servicios a sus vecinos", según informa la institución provincial en un comunicado.

El nuevo 'camper park' municipal está ubicado en una parcela de la calle Castilla y León, de 3.500 metros cuadrados y hasta ahora sin uso. El nuevo espacio se destinará al aparcamiento de autocaravanas y vehículos 'camper', para impulsar "el turismo y la actividad económica local".

El proyecto, con un presupuesto de 177.800 euros, ha incluido la limpieza y desbroce del terreno; la ejecución de firmes y pavimentos, la construcción de plataformas de hormigón para el vaciado de aguas grises y negras y carga de agua potable; la instalación completa de red de abastecimiento y saneamiento y de luz eléctrica trifásica; la colocación de módulos prefabricados para aseos y duchas y, además, la urbanización del entorno con zona ajardinada y merendero.

REFORMAS EN EL CONSISTORIO

Tras recorrer esta nueva dotación, el presidente y el alcalde se han trasladado al Ayuntamiento para inaugurar también las obras de reforma del interior del edificio consistorial, un proyecto que, con un presupuesto de 176.000 euros también ha financiado en un 85% la Diputación (150.000 euros).

En este caso, la actuación se ha centrado solo en el interior de la planta baja, que ha sido redistribuida en un aseo público, un pasillo, recepción, tres despachos, un aseo en el aparcamiento y un salón de actos, entre otras dependencias. El resto del inmueble ha quedado igual.

El alcalde ha agradecido el "apoyo" de la Diputación para impulsar obras "que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Formentera del Segura".