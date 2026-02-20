La Diputación de Alicante destinará 50.000 euros en ayudas para digitalizar los fondos documentales de municipios

Archivo - Archivo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante destinará este año 50.000 euros para colaborar con los municipios de la provincia en la digitalización de sus fondos documentales. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado esta semana las bases de esta convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 9 de marzo.

Como novedad, este programa de ayudas, que hasta ahora se dirigía a poblaciones de hasta 30.000 habitantes que contasen con un servicio de archivo "debidamente constituido y dotado de personal cualificado", amplía su ámbito de cobertura a poblaciones de hasta 50.000 personas, según ha detallado la institución provincial en un comunicado.

La selección de las series de digitalización estará basada en "criterios de valoración archivística que atiendan a la relevancia histórica, administrativa, jurídica y probatoria, priorizando aquellos documentos esenciales para la defensa de los derechos de la ciudadanía y la protección del patrimonio municipal", de acuerdo con la Diputación.

"El objetivo de este programa de ayudas es favorecer la conservación y preservación en el tiempo de la documentación existente en los archivos municipales susceptible de consulta, tanto por los órganos administrativos del ayuntamiento como por sus vecinos, garantizando su accesibilidad, integridad y disponibilidad a largo plazo mediante procesos de digitalización normalizados", ha señalado el diputado responsable del área, David Aracil.

Y ha apuntado: "Somos conscientes de la responsabilidad que implica asegurar la continuidad y autenticidad del patrimonio documental local. Por ello, ponemos a disposición de nuestros ayuntamientos los medios técnicos, profesionales y metodológicos necesarios para llevar a cabo digitalizaciones normalizadas, seguras y alineadas con los estándares archivísticos nacionales e internacionales, reforzando así la función del archivo como garante de la memoria institucional y del buen gobierno".