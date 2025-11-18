La Diputación de Alicante lanza una nueva edición del Programa de Ayudas a Deportistas de Élite con 400.000 euros

Archivo - Imagen de archivo del Palacio Provincial, sede de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha puesto en marcha una nueva edición del Programa de Ayudas a Deportistas de Élite que, en esta anualidad, está dotado con 400.000 euros.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado recientemente las bases de esta convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes está abierto y finalizará el próximo 27 de noviembre.

El diputado responsable del área, Bernabé Cano, ha reiterado en un comunicado el "compromiso" de la institución con los deportistas del territorio con ayudas "a través de distintos programas y subvenciones que les permiten obtener una fuente de ingresos extra para sufragar parte de los gastos que su formación y preparación les exige".

Entre los requisitos para acceder al plan están ser natural de la provincia de Alicante o residir en ella al menos durante todo 2025, estar reconocido como deportista de élite de la Comunitat Valenciana, estar en posesión de la licencia federativa en vigor o no hallarse incluido en el Programa de Ayudas a Deportistas Olímpicos (ADO).

Las personas que deseen acceder o consultar más información sobre estas ayudas pueden hacerlo a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Alicante.