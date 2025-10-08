La Diputación de Alicante niega haber recibido una oferta de la Cámara de Comercio para comprar el antiguo hotel Palas

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), ha negado que la institución provincial haya recibido de la Cámara de Comercio una oferta formal para comprar el antiguo hotel Palas, que es propiedad de la entidad cameral y está alquilado al Ayuntamiento de Alicante, y ha dicho que tampoco hay compromisos o acuerdos respecto a una operación de este tipo.

De esta forma lo ha manifestado este miércoles durante el pleno ordinario de octubre en el Palacio Provincial, donde ha contestado a una batería de preguntas formulada por el grupo socialista a raíz de informaciones publicadas sobre el futuro de este edificio.

En la actualidad, la Cámara de Comercio tiene alquiladas estas dependencias al Ayuntamiento de Alicante, que dispone allí de sedes de concejalías como Turismo y Playas y Comercio y Hostelería, además de una Oficina de Atención Ciudadana (OAC).

Desde el consistorio que dirige el 'popular' Luis Barcala han manifestado su intención de continuar allí con distintos servicios municipales y, por tanto, de suscribir un "contrato nuevo" entre ambas partes. Además, han asegurado que este asunto "nada tiene que ver" con los trámites por los problemas urbanísticos en las obras de la nueva sede de la entidad cameral en el antiguo centro comercial Panoramis.

CRÍTICAS DEL PSPV AL PP POR SU GESTIÓN

En todo caso, durante el pleno de este miércoles en la Diputación, el portavoz socialista, Vicente Arques, ha calificado que un escenario en el que se produjera esta venta sería "surrealista" en un contexto en el que, a su juicio, la institución provincial no está bien gestionada, por ejemplo, al estar "sin Bono Consumo" y con un Plan +Cerca reducido "en un 80 por ciento".

Al respecto, el presidente de la Diputación ha defendido la gestión de su equipo de gobierno y ha discrepado de las acusaciones del PSPV sobre estos proyectos y ha defendido que el Plan +Cerca está aprobado en un contexto en el que, tal y como ha reiterado, el Gobierno no permite "usar" remanentes ni ahorros.