La Diputación de Alicante ofrece una jornada sobre "riesgos digitales en menores" este miércoles en el MARQ

Archivo - Imagen de archivo de un niño usando un teléfono móvil y una tablet - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha explicado que continúa con el Ciclo de Encuentros de Promoción de la Salud con una nueva jornada que se celebrará este miércoles en el MARQ para abordar los 'Riesgos digitales en menores'.

La iniciativa está dirigida preferentemente al personal político y técnico de las entidades locales de la provincia, con el fin de "generar espacios de reflexión acerca del desarrollo de las políticas públicas de prevención de las adicciones y una mejora de la salud mental", señala la institución provincial en un comunicado.

La diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, ha indicado que "el objetivo principal estriba en promover el debate, la reflexión y el análisis de las distintas cuestiones y aspectos complejos que se enmarcan dentro del desarrollo de las políticas de la promoción de la salud y prevención de las conductas adictivas".

El objetivo es, por un lado, mejorar "la capacitación profesional de quienes tienen la responsabilidad de dirigir, coordinar, supervisar o tutelar programas, servicios o recursos destinados a la implementación de las políticas de prevención y promoción de la salud en sus municipios".

"Y, por otro, la concienciación de los equipos y el personal de entidades públicas y privadas que apuestan por abordar cómo transformar la evidencia científica en acciones preventivas eficaces y sostenibles", ha agregado Serrano.

Esta cuarta jornada se desarrollará de 10.00 a 14.00 horas y en ella se tratarán cuestiones como la importancia del entorno 'online', ya que este "se ha convertido en el principal medio de socialización de las nuevas generaciones, incluyendo diversos videojuegos que, en muchas ocasiones, conforman una parte importante de la vida social" de hijos e hijas, "ya que pueden interactuar con otras personas mientras juegan".

"A diferencia de los juegos tradicionales, los juegos 'online' actuales funcionan como espacios sociales donde los menores pueden comunicarse por chat de voz y texto, jugar de forma cooperativa con gente que no conoce o unirse a comunidades o grupos privados", remarca la Diputación.

La diputada ha hecho hincapié en que "un niño o adolescente vive estas interacciones con naturalidad". "Sin embargo, es importante que las familias entiendan que, muchas veces, no es un entorno cerrado y controlado por la que la supervisión no debe limitarse únicamente al tiempo que pasan jugando", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado "la importancia de conocer los riesgos para prevenirlos".

La institución provincial ha precisado que la medida se enmarca "dentro de las actuaciones y van en la línea contemplada en el marco" del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027. También es "uno de los principales objetivos" del Plan Provincial de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (PPD) 2024-2027 de la Diputación de Alicante.

NUEVO ENCUENTRO PRÓXIMAMENTE

Del mismo modo, ha aseverado que "para el último trimestre de este año se abordará un nuevo encuentro y en el primer trimestre de 2027 una jornada más, que será la última del ciclo, con una temática diferente cada una de ellas, como la sanidad, el ámbito comunitario, la salud mental, la educación, en torno a las políticas de promoción de la salud y prevención de adicciones".