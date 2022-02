Diputación y Ayuntamiento de Alicante critican la decisión de Adif de que Chamartín sea destino de los AVE con Madrid

ALICANTE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el alcalde de la capital, Luis Barcala, han calificado de "auténtica aberración" y de "despropósito", respectivamente, la decisión de Adif de cambiar la estación de Atocha por la de Chamartín como destino de la conexión del AVE entre la capital y la provincia.

Así se han pronunciado este lunes en declaraciones a los medios en el edificio consistorial tras presentar el proyecto conjunto entre ambas administraciones para impulsar el Palacio de Congresos de Alicante.

Mazón ha lamentado "la manía de hacer menos competitiva una de las zonas más competitivas", como es la provincia de Alicante, y que "más resultados puede ofrecer en términos de innovación, de avance, de empleo y de actividad económica" y ha criticado que la decisión "no tienen ningún sentido".

"Parece que es definitivo, los primeros que lo vamos a pagar somos los alicantinos, como de costumbre, pero luego vendrá Valencia y el resto de la Comunitat Valenciana. Yo no sé qué ocurre con este Gobierno de España que cada decisión que toma es para empeorar a la provincia de Alicante y para empeorar a nuestra tierra, es sistemático", ha subrayado el también líder del PPCV.

A su juicio, "cuando hablamos de la financiación, la respuesta es pase usted mañana, cuando hablamos del agua, recortes permanentemente, cuando hablamos de cercanías, cancelación de trenes y ahora cuando hablamos de velocidad, la línea de Alta Velocidad más rentable, más concurrida y más importante de toda España, en los dos sentidos, pues ahora lo que se nos quiere es seguir recortando".

Del mismo modo, ha señalado que el Gobierno Central es "el gobierno de los recortes con Alicante" porque "no hay ningún sólo avance que nos haya dado Pedro Sánchez en ninguna materia estratégica que haya ayudado a Alicante".

"Casi irónicamente le pedía a Ximo Puig que no se reúna más con ningún Gobierno ni con ningún ministro porque la respuesta es una ministra que dice que el trasvase es una barbaridad, otra que viene y dice que no hay financiación y presenta un esqueleto de financiación que nos deja en los huesos como última comunidad de toda", ha sostenido.

Así, el 'popular' ha añadido que "ahora cada vez que se habla de cercanías la respuesta es mayor cancelación de trenes y ahora ya, sin nisiquiera preguntar, lo que se nos dice es lo que se nos ha dicho de Chamartín". "Van a tener que darse cuenta de que la reacción ya no es la tímida reacción de la Generalitat, que dice que va a pedir explicaciones o algo así. No, no es momento de paños calientes", ha zanjado.

Por su parte, Barcala ha tildado la decisión como un "absoluto despropósito" puesto que es la línea "más importante del AVE de España" y "es la que castigan" y ha reivindicado que esta conexión, que es la "más rentable y la de mayor número de pasajeros de toda España", tiene que tener "la prioridad y las mayores facilidades".

"El traslado de Atocha a Chamartín suponen 15 minutos que podrá parecer poco, pero es mucho, porque la competitividad que te da el AVE frente a otros medios de transporte como pueda ser por carretera o pueda ser el propio avión empieza a diluirse y eso no tiene ningún sentido", ha explicado el primer edil.

Asimismo, ha sostenido respecto al número de pasajeros que "no es lo mismo, una vez en Chamartín, desplazarte hacia de todos los centros de las distintas administraciones que desde Atocha". "Desgraciadamente, Adif es un ente que parece al margen de todo y lo estamos padeciendo en muchos temas en la ciudad de Alicante, y ahora mismo, uno más con esa decisión unilateral sin previa consulta absolutamente a nadie", ha añadido.

UNANIMIDAD

Barcala considera que "hay unanimidad en cuanto a la sociedad civil, en cuanto al empresariado" al respecto de esta decisión y ha asegurado que "vamos a defender a capa y espada, a unir a todas las fuerzas tanto políticas como empresariales y sociales en una reivindicación para que no se traslada desde Atocha a Chamartín" y ha subrayado: "Porque entendemos que es una penalización que no tiene ningún sentido".

Por último, ha agregado que se está preparando una declaración a través de los municipios "liderados por la Diputación" para que se recoja la "inquietud" del sector empresarial y social "que ya nos ha trasladado" y con todo ese bagaje "solicitar a Adif una reunión para decirle que esto es lo que pasa y se reclama en la provincia Alicante".